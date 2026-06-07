Parkinsonlu Öğretmenden Kitap: 'Sıfır Buçuk Ayla' - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Parkinsonlu Öğretmenden Kitap: 'Sıfır Buçuk Ayla'

Parkinsonlu Öğretmenden Kitap: \'Sıfır Buçuk Ayla\'
07.06.2026 12:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bedriye Ayla Dostoğlu, Parkinson tedavisi sırasında yaşam öyküsünü yazdı ve 'Sıfır Buçuk Ayla' kitabını yayımladı.

ANKARA'da huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde kalan Parkinson hastası emekli öğretmen Bedriye Ayla Dostoğlu (84), doktorunun tavsiyesiyle yaşam öyküsünü kaleme alarak, öğrencilerinin kendisine taktığı lakabı taşıyan 'Sıfır Buçuk Ayla' adlı kitabını yayımladı.

Bedriye Ayla Dostoğlu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü'nü bitirdikten sonra 1969 yılında hayalini kurduğu öğretmenlik mesleğine adım attı. 1985 yılında emekli olan Dostoğlu, çeşitli dershanelerde yaklaşık 10 yıl daha öğretmenlik yaptı. Bedriye Ayla Dostoğlu, 2024 yılında eşi Mutlu Dostoğlu ile birlikte huzurevi ve yaşlı bakım merkezine yerleşti. Eşinin hayatını kaybetmesinin ardından depresyon sürecine giren Dostoğlu, sosyal yaşamdan uzaklaştı. Parkinson teşhisi de konulan Bedriye Ayla Dostoğlu, doktorunun tavsiyesi üzerine yaşam öyküsünü kaleme almaya başladı. Dostoğlu, yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmanın ardından öğrencilerinin kendisine taktığı lakabı taşıyan 'Sıfır Buçuk Ayla' adlı kitabını yayımladı.

'DOKTORUMUN ÖNERİSİYLE KİTABIMI YAZDIM'

Bedriye Ayla Dostoğlu, 1,5 yıl önce eşinin ölümüyle birlikte sağlık problemleri yaşamaya başladığını belirterek, "Burada kalırken eşimin hastalığı yüzünden çok kötü günler geçirdim. 8 ay gibi bir süre elbise giymeden gecelikle dolaştım. Ne zaman ki doktorum Mehmet Bey benimle ilgilenmeye başladı, yavaş yavaş düzelmeye başladım. Eşim öldükten sonra çok kötü günler geçirdim. Ölümün verdiği yalnızlık beni bayağı sarstı ve Parkinson teşhisi aldım. Ama hayat devam ediyordu ve mecburdum kendimi toparlamaya. O günleri yavaş yavaş atlatırken, doktorumdan 'Bilgisayarımı getirebilir miyim' diye izin istedim. Mehmet Bey de 'Getir kitap yaz, hayatını anlat' diye tavsiyede bulundu. Ruhsal bunalımımdan kurtulmak için kitap yazmanın şart olduğunu anladım. Mehmet Bey'in o ısrarıyla 1,5 sene sürdü kitabın yazılması. Yazdık ve basıldı. Çok mutluyum" dedi.

'DEPRESYONUMA, YAZMAK İYİ GELDİ'

Kitap yazma sürecinde yaşadığı bunalımın azaldığını söyleyen Dostoğlu, "Kitabı yazarken eski kötü düşüncelerimi de iyi olanları da yazdım. Bir şey üretmenin insana kattığı artıları hissettim. Kitapta doğduğum yıldan günümüze kadar; aileme, öğrencilik yıllarıma ve öğretmenlik hayatıma dair anılarımı yazdım ve hiçbir şeyi gizlemeden hayatımı anlattım. Eşimle anlaşamadığım taraf çoktu ve onları bile yazdım. Kitabı ilk elime aldığımda sevinçten uçtum ve o his çok hoşuma gitti. Her şey çok güzeldi ve iyi ki de yazmışım. Herkes 'Akıcı bir üslupla yazmışsınız' dedi. Matematik öğretmeninden ne kadar edebiyatçı olur bilmem ama beğendiler. Depresyonuma ve yaşadığım strese karşı yazmak iyi geldi. Hayatı güzel gördüğüm günlere, 85 yılından önceki günlere döndüm. Öğrencilerle çok mutluydum. Şimdi de aynı mutluluğunu yaşıyorum. Ayrıca bu süreçte, arkadaşlarımın ve öğrencilerimin buraya gelip beni ziyaret etmesi hayata bağlanmamı sağladı. ve şimdi ben eski 'Sıfır Buçuk Ayla' oldum. Depresyona giren, kendini yalnız hisseden kişiler arkadaşları ile bağlarını koparmasınlar. Hatta benim gibi içlerini kağıda döksünler. Kitap yazma sürecimin ardından el titremelerimde azalma oldu ve sosyal yaşama daha fazla katılmaya başladım. Artık arkadaşlarımla her gün sohbet ediyorum ve onlarla zaman geçiriyorum. Eskisine göre çok daha mutlu hissediyorum" diye konuştu.

DOĞAN: AYLA HOCADA ÇOK POZİTİF GELİŞMELERE TANIKLIK ETTİK

Ayla Dostoğlu'nun yazdığı kitabın editörlüğünü yapan doktoru Mehmet Engin Doğan ise "Kendisi Gülhan Doğan Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezi'ne geldiğinde depresif bir noktadaydı. Sağlığı ile ilgili de hipertansiyon, Parkinson hastalığı ve eşinin bakımını tek başına yürüttüğünden dolayı oluşan bir depresyon, anksiyetik durumu söz konusuydu. Eşinin vefatı nedeniyle Ayla Hocanın anksiyetik durumunda artış oldu. Bir gün sohbetimizde yaşantısını kaleme almasının güzel olabileceğini, hem kendisi için bir eser olarak bırakabileceğini artı yeni yetişen öğretmen adaylarımıza veya öğretmenlerimize güzel bir örnek olabileceğini söyledim. Bu teklifimi hoca çok büyük bir heyecanla karşıladı. ve o akşamdan itibaren biyografisini yazmaya başladı. Her gün yazdığı notları bana veriyordu. Ben de onları düzeltip sonra tekrar kendisiyle istişare ediyorduk. Sonunda ana hatlarıyla kitabın çerçevesi belli oldu. Ayla Hocamız bu çalışmayla beraber neredeyse bütün sağlık sorunlarını aşmaya başladı. Özellikle Parkinson, Alzheimer gibi hastalıklarda veya bazı psikolojik hastalıklarda üretkenlik, çalışma, bir hedef belirleme hastalarda çok olumlu sonuçlar oluşturuyor. Bunu biz sahadaki çalışmalarımızda sık sık görüyorduk. Nörolojik olaylarda sorunların bir kısmı organik olmakla beraber bir kısmı da bunu tetikleyen psikolojik etkenler söz konusu. Ruhsal sağlığın yerinde olması, sağlam olması nörolojik hastalıklarda çok büyük olumlu gelişmelere yol açıyor. Hocamızda hakikaten çok pozitif gelişmelere tanıklık ettik. Ondan dolayı da çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Parkinson, Edebiyat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Parkinsonlu Öğretmenden Kitap: 'Sıfır Buçuk Ayla' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan’a koştu Yağmur dinlemedi, Ankara Tarkan'a koştu
3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi 3 yaşındaki kızını rehin alan baba vurularak etkisiz hale getirildi
Karadeniz’de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk balıkçılardan haber var
İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı Füzeler peş peşe ateşlendi İran-ABD hattında gece yarısı gerginlik zirve yaptı! Füzeler peş peşe ateşlendi
Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler Vatandaşlarla alay eden adliye personelinden pişkin sözler
Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi Nikah karelerine yorum yağdı Hasan Can Kaya sessiz sedasız evlendi! Nikah karelerine yorum yağdı
Rahmi Koç’un “Kürt Kadın“ şakasına tepki yağıyor AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin Rahmi Koç'un "Kürt Kadın" şakasına tepki yağıyor! AK Partili Çelik: Çok yanlış ve çirkin
Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı Hafif ticari araç takla attı: 1’i bebek 3 ölü, 4 yaralı
Can Polat’ın taziyesinde ortalık fena karıştı Engin Polat istenmedi, kavga çıktı Can Polat'ın taziyesinde ortalık fena karıştı! Engin Polat istenmedi, kavga çıktı
DEM Partili isimlerden Rahmi Koç’a salvolar: Hiç utanma yok DEM Partili isimlerden Rahmi Koç'a salvolar: Hiç utanma yok

12:02
Murat Ülker, ’’Bunu yapanlar Allah’tan bulsun’’ diyerek isyan etti
Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
11:47
Van’da iki otomobil çarpıştı 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
11:43
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü’ne silahlı saldırı
Koç Holding bünyesindeki Otokoç Genel Müdürlüğü'ne silahlı saldırı
11:34
Trump’tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor Listede Türkiye de var
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var
11:26
Rambo Okan, Hakan Safi’yi alnından öptü
Rambo Okan, Hakan Safi'yi alnından öptü
11:02
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel’i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
İYİ Parti lideri Dervişoğlu: Özel'i tutuklatmak toplumsal barışı ve huzurumuzu bozar
10:38
Bitcoin’de 2 yıl sonra bir ilk Saatler içinde milyonlar buhar oldu
Bitcoin'de 2 yıl sonra bir ilk! Saatler içinde milyonlar buhar oldu
10:36
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar Oy vermek için hücum ettiler
Fenerbahçe kongresine damga vuran anlar! Oy vermek için hücum ettiler
10:09
BBP’de Büyük Kurultay heyecanı başladı Genel Başkan Destici’den mesaj var
BBP'de Büyük Kurultay heyecanı başladı! Genel Başkan Destici'den mesaj var
10:04
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy verme işlemi başladı
09:59
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2026 12:36:27. #7.13#
SON DAKİKA: Parkinsonlu Öğretmenden Kitap: 'Sıfır Buçuk Ayla' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.