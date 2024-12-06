Patentli Buluş: Katlanabilir Sap Parçalama Makinesi - Son Dakika
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Patentli Buluş: Katlanabilir Sap Parçalama Makinesi

Patentli Buluş: Katlanabilir Sap Parçalama Makinesi

Trakya Üniversitesi'nden Doç. Dr. Gürkan İrsel'in projesi, organik madde geri dönüşümü sağlıyor.

06.12.2024 16:48
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Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gürkan İrsel'in "Katlanabilir, Silindirik Kesicili Sap Parçalama Makinesi" Projesi, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patent almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Trakya Teknoparkta yer alan buluş, ayçiçeği saplarını bıçaklar yardımıyla keserek toprağa organik madde olarak geri dönüştürüyor. Bu işlem sonucunda toprağa yaklaşık 10 kilogram kimyasal gübreye eşdeğer miktarda azot sağlanıyor.

Bilgisayar destekli mühendislik yöntemleri ile modellenmiş ve analizleri gerçekleştirilmiş olan tasarımın yakıt tüketiminin mevcut sistemlere göre yüzde 50 daha az, işlem hızının ise iki kat fazla olduğu belirtildi.

Prof. Dr. Tunçbilek, Türk Radyoloji Derneği Başkan Vekili oldu

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nermin Tunçbilek, Türk Radyoloji Derneği Başkan Vekili oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Türk Radyoloji Derneğinin Antalya'da gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısında Tunçbilek, derneğin başkan vekilliğine seçildi.

TÜ koroları İstanbul'da konser verdi

Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Bölümü koroları İstanbul'da konser verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Almanya Başkonsolosluğu'nda düzenlenen Goethe Enstitüsü Kariyer Günleri etkinliği kapsamında, Dr. Öğr. Üyesi Osman Musaoğlu ve Öğr. Gör. Zübeyde Omurtay'ın yönetimindeki TÜ Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Çok Sesli Korosu ve Balkan Gençlik Korosu, çok sesli müzik repertuvarlarından seçilen eserleri seslendirdi.

Batı klasik müziği ve Türk müziğinden örneklerin yanı sıra, farklı kültürlerin müziğini harmanlayan eserlerle de geniş bir yelpaze oluşturan koronun verdiği konser beğeni topladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Patentli Buluş: Katlanabilir Sap Parçalama Makinesi - Son Dakika

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