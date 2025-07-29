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Patlayan Lastikle Yangına Giden Çiftçi

Patlayan Lastikle Yangına Giden Çiftçi
29.07.2025 13:12
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Bursa'da yangına su taşımaya devam eden çiftçi Ramazan Doğru, patlayan lastiğine rağmen yola devam etti.

PATLAK LASTİKLE YARDIMA GİDEN ÇİFTÇİ, DHA'YA KONUŞTU

Bursa'da bölge halkı ve çiftçilerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği Harmancık orman yangınına arkasına su tankeri bağlı traktörü ile giden çiftçi Ramazan Doğru (64), sağ arka lastiğinin patlamasına rağmen bölgeye ulaştı. O anlar, başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansırken, Keles ilçesi Başak Mahallesi'nden yangın bölgesine giden Ramazan Doğru, DHA mikrofonuna çaresiz kaldığı o anları anlattı.

'MECBURSUN YOLA DEVAM ETMEYE'

Patlayan lastiğe rağmen yola devam etmeye mecbur olduğunu söyleyen Doğru, "Yangını duydum, çıktım. Yangın duyulup da gidilmez mi? Onu hissetmek başka bir şey. O anlatılamaz, onu kim anlatabilir ki. Gitmişsin oraya, lastik patlamış. Yapacak bir şeyiniz yok, elinizden gelen bir şey yok. Mecbursun yola devam etmeye. Ben yangın mahalline yaklaşınca lastik patladı. Yakındım. Önce lastiği şişirdim, tekrar gittim, sonra bir daha şişirdim, tekrar gittim ama ondan sonra artık lastik şişmemeye başladı. Tamamıyla kıyıldı, kıyıldıktan sonra belirli bir noktaya vardım. Oradan da devam ettik" diye konuştu.

'ACIDAN BAŞKA NE HİSSEDİLİR'

O an aklında olan tek düşüncenin, bir can kurtarmak olduğunu belirten Ramazan Doğru, "Yangında ne hissedilir ki, acıdan başka ne hissedilir? Orada bir tane ağaç kurtarsak, bir tane karınca kurtarsak, bir tane böcek veya çıyan kurtarsak. Tek temenni o; başka hiçbir şey değil" dedi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/KELES (Bursa),

Kaynak: DHA

Ramazan Doğru, Harmancık, Kurtarma, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Bursa, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patlayan Lastikle Yangına Giden Çiftçi - Son Dakika

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