(BALIKESİR) - Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada meydana gelen patlamada yaşamını yitiren Seçil Çapa Savaştepe ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir'in Karesi ilçesinde patlayıcı üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada yaşamını yitirenler son yolculuğuna uğurlanıyor. Patlamada yaşamını yitiren Seçil Çapa için Balıkesir'in Savaştepe İlçesi'nde bulunan İstiklal Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, CHP Parti Meclisi Üyesi Ali Haydar Hakverdi ve CHP'li ilçe yöneticileri, Çapa'nın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Seçil Çapa, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Son Dakika › Güncel › Patlayıcı Fabrikasındaki Patlama: Seçil Çapa Defnedildi - Son Dakika
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