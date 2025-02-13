Patronunu Vuran Zanlı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika
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Patronunu Vuran Zanlı İstanbul'da Yakalandı

Patronunu Vuran Zanlı İstanbul\'da Yakalandı

Adana'da patronunu öldüren Mehmet Ali K. İstanbul'da tutuklandı. Olayın detayları ortaya çıktı.

13.02.2025 10:16
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Adana'da patronunu tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle İstanbul'da yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta, Saltık Buğra Keçebaş'ı (45) evinin otoparkında bulunan aracına bindiği sırada tabancayla öldüren Mehmet Ali K'nin (34) Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğindeki işlemleri tamamlandı.

Keçebaş'ın şoförü olduğu öğrenilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, cinayetten sonra otomobille İstanbul'a gitmek için yola çıktığı, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda aracının bozulduğunu söyleyerek çekici çağırdığı öğrenildi.

Çekiciye yüklettiği otomobilin arka koltuğunda İstanbul'a kadar giden zanlının, burada trafik ışıklarında durlduğu sırada gizlice araçtan atladığı ve kendisini almaya gelen başka bir otomobile binerek izini kaybettirmeye çalıştığı tespit edildi.

Öte yandan zanlının İstanbul'da trafik ışıklarında araçtan atlayarak başka otomobile binmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Gürselpaşa Mahallesi'nde 6 Şubat'ta Saltık Buğra Keçebaş, otomobiline bindiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Keçebaş'ın 5 yıldır şoförlüğünü yapan zanlının İstanbul'da yakalandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Politika, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Cinayet, Güncel, adana, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Patronunu Vuran Zanlı İstanbul'da Yakalandı - Son Dakika

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