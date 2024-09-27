Pazar Belediyesi, Ceza Kesilmesine Rağmen Çöpleri Dere Kenarına Döküyor - Son Dakika
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Pazar Belediyesi, Ceza Kesilmesine Rağmen Çöpleri Dere Kenarına Döküyor

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Rize'nin Pazar Belediyesi, çevreye zarar vermeye devam ederek çöpleri dere kenarına dökmeyi sürdürüyor. Bakanlık tarafından kesilen cezaya rağmen, belediye bu durumu değiştirmiyor. Mahalle halkı duruma isyan ediyor ve seslerini duyurmaya çalışıyor.

27.09.2024 14:45  Güncelleme: 15:04
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CHP'li Pazar Belediyesi kesilen cezalara rağmen çöplerini dere kenarına dökmeye devam ediyor

RİZE - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin Rize'nin Pazar Belediyesi'ne toplanan çöpleri dere kenarına döktüğü gerekçesiyle ceza kesmesine rağmen belediye aynı işlemi sürdürüyor.

Pazar Belediyesi ekipleri, çöpleri ilçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde derenin kenarına dökerek üstünü toprakla kapattı. Bunun üzerine mahalle halkı mağduriyetlerini dile getirerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Rize İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan denetimde Cumhuriyet Halk Partili Pazar Belediye Başkanlığı'na ait çöp toplama araçlarının evsel atığı dere kenarına döktüğü, üzerinin de toprak ile kapatılmaya çalışıldığı tespit edildi. Çöplerin kaldırılarak atık tesisine gönderilmesi için uyarılan belediyeye ilgili Çevre Kanunu'na istinaden 1 milyon 299 bin lira ceza kesildi. Ceza kesilmesine rağmen belediye, 12 saat geçmeden gece saatlerinde aynı bölgeye tekrardan çöp dökümü gerçekleştirdi. Belediyenin vahşi depolama için alanı genişletmek amacıyla ağaç kesimine başladığını iddia eden mahalleli, bu durumun bir an önce durmasını istiyor.

"Vahşi depolama alanı oluşturuyorlar"

Mahalle sakinlerinden Oğuzhan Demir yaptığı açıklamada, "Çöp deyince çok da düşünülecek bir şey yok. Mahalle ortasına ve dere kenarına döküldü. Arazinin benim olup olmaması önemli değil. Buranın yarısı benim arazim, yarısı da hazineye ait bir arazidir. Benim araziye girmeye başlayacaktı. Vahşi depolama alanı oluşturuyorlar. İlk önce ayın 10'unda döküldü. Belediyeyi şikayet ettik, durmadılar. Araklı'da sel olunca bahane edilmeye başlandı. Araklı'da sel olduğunu, tesisin kapalı olduğunu söylüyorlar. Çektiğimiz resimlerde de tarihler belli. Bizi sadece oyalayıp durdular. 12 saat geçmeden tekrardan döküm yaptılar" ifadelerini kullandı.

"Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz"

Belediyenin çevreye zarar vermeye devam ettiğini ifade eden Zeki Demir ise, "Çöp dökmeye devam ediyorlar. Çevre katliamına devam ediyorlar. Burada bizim hiçbir partiyle işimiz yok. Biz buralıyız. Bizim buraları savunmamız lazım. Sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Başka bir şey yok. Bazı kişiler tarafından da hedef halindeyiz. O kişiler bir gün gelsinler bize misafir olsunlar. Balkonda bir oturup çay içelim, o zaman onların görüşlerini merak ediyorum" şeklinde konuştu.

(HFD-ÖS-CC-Y)

Pazar Belediyesi, Ceza Kesilmesine Rağmen Çöpleri Dere Kenarına Döküyor
Kaynak: İHA

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