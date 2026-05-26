Pazar'da Şiddetli Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu - Son Dakika
Pazar'da Şiddetli Yağmur Su Baskınlarına Neden Oldu

26.05.2026 12:44
Rize'nin Pazar ilçesinde etkili olan sağanak, inşaat sahası ve çay fabrikasında su baskınlarına yol açtı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Bir inşaat sahası ile özel bir çay fabrikasını su basarken, belediye ekipleri temizlik çalışması başlattı.

İlçede gece saatlerinde başlayıp, sabaha karşı etkisini artıran şiddetli yağmur, yaşamı olumsuz etkiledi. Mazgalların taşması sonucu yollarda su birikintileri oluştu. Özel bir çay fabrikası ile ilçe merkezindeki bir inşaat sahasını su bastı. Yağmurun ardından Pazar Belediyesi ekipleri temizlik çalışması başlattı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle bölge sulardan arındırılarak temizlendi.

'ŞİDDETLİ YAĞMUR TÜM MENFEZLERİ TIKADI'

Ekiplerin çalışmalarını yerinde takip eden Pazar Belediye Başkanı Neşet Çakır, "Büyük bir felaket yaşadık. Gece geç saatlerde başlayan şiddetli yağmur tüm menfezleri, her tarafı tıkadı. Sabahtan beri tüm ekibimizle çalışıyoruz. Çarşıbaşı mevkiinde daha sıkıntılı bir süreç var ama halletmeye çalıştık. Soğuksu Mahallesi, Bucak Mahallesi ve yol güzergahları perişan vaziyette menfezler kaldırmadı. Şu anda herhangi bir anormal sıkıntı yok. Bir fabrikayı su bastı. Bir ekibimizde orada çalışıyor" dedi.

Kaynak: DHA

