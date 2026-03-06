Pazartesi Ziyareti: Geçim Sıkıntısı ve Tepkiler

Haber: Beril KALELİ/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN

Vatandaş eylemlerle, yaşadığı geçim sıkıntısını iktidara duyurmaya çalışırken TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un önceki akşam Meclis'te verdiği iftar yemeği için hazırlanan ve Lebeniye çorbası, bal, kaymak, hurma, gün kurusu, badem, ceviz, beyaz peynir, eski kaşar, pastırma, domates, salatalık, mevsim yeşilliği, çiğ köfte, siyah ve yeşil zeytin, keşkek yatağında dana antrikot, karamelize soğanlı avokado favalı enginar, içli köfte ve sebzeli çıtır börek, çilekli file bademli narlı yeşil salatanın yer aldığı lüks mönü tepki çekti. Tepkilere Meclis'te yaptığı konuşmayla yanıt veren AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, "Akşama peynir, ekmek yiyelim hiç fark etmez. Milletimiz ne yiyorsa biz aynı şeye talibiz" ifadelerini kullandı.

Kadıgil: "Bizim derdimiz sizin ne yediğinizle değil, bizim derdimiz bu milletin ne yemediğiyle"

Zengin'in sözlerine "Bizim derdimiz sizin ne yediğinizle değil, bizim derdimiz bu milletin ne yemediğiyle. Biraz siz de bununla dertlenin. Bu millet niye peynir ekmekten başka bir şey yemiyor? Bunun cevabını versene, 25 yıldır sen yönetiyorsun bu ülkeyi. Biz bunları söyleyince de Meclis'in itibarını düşürüyormuşuz" şeklinde tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Ataşehir 1 Mayıs Mahallesi'ndeki pazarı ziyaret etti. Pazarda dolaşan Kadıgil tezgahları gezdi vatandaşlarla sohbet etti, vatandaşların sıkıntılarını dinledi.

"Bizi hiç duymazlar; anca karınlarını doyurma peşindeler"

Önünden geçtiği peynir tezgahına yönelen Kadıgil'in vatandaşlara peynir alıp alamadıklarını sordu. Bir vatandaş, "Yarım buçuk alıyoruz. 250 gram, 300 gram, neye yeterse" derken bir diğer vatandaş da "(Kiloyla) kim alıyor... Günden güne zam geliyor" diye konuştu. Bir vatandaş ise elindeki marulu göstererek, "Bunu alabildik" dedi. Kadıgil'in "Duyarlar mı acaba' sözleri üzerine aynı vatandaş, "Hiç duymazlar. Anca karınlarını doyurma peşindeler" diye yanıt verdi.

"Anca onların evine giriyor; milletin evine girmiyor"

Kadıgil'in "Meclis'te AKP Grup Başkanvekili dedi ki 'Millet peynir ekmek yiyorsa biz de antrikot yemeyiz, peynir ekmek yeriz' diyerek Özlem Zengin'in sözlerini anımsatması üzerine bir ise vatandaş, "Hangi eve giriyormuş bir sorsana. Anca onların evine giriyor; milletin evine girmiyor" şeklinde tepki gösterdi.

"Akşam yatmadan önce kestane balı, bilmem ne hurması... Bize de 'tane tane alın' diyor"

Bir vatandaş ise, "Sorsunlar alabiliyor muyum... Akşam yatmadan önce kestane balı, bilmem ne hurması, bir de perde pilavı seviyoruz. Eşimle masal gibi hayat yaşıyoruz... Siz de tane tane alın' diyor. Et alamıyoruz. 800 lira, 900 lira, 1000 lira. Bilmiyorum işte alamıyorum" diye konuştu. Şöyle devam etti:

"Evlat hasreti çekiyorum, yavrularımız yurt dışına gidiyorlar"

"Oğlumu göremiyorum, 10 senedir yurt dışında. Evlat hasreti çekiyorum. Torunumu göremiyorum. İçim yaralı. Yavrularımız yurt dışına gidiyorlar. Ne için? Geçimi için, idaresi için"

Pazarcı: Onların tuzu kuru, garibanlara olan oluyor; Ramazan ayı insanlar bir şey alamıyor

Kadıgil'in sohbet ettiği bir kadın pazarcı esnafı, "Sürünüyoruz, ölmemek için direniyoruz" diyen bir kadın pazarcı esnafı, "İnşallah iyiye doğru gider de bu halde iyiye doğru da gitmeyecek. İşler sıfır. Şu tezgahın hepsini satsam borcumu ödeyemiyorum. Güya çalışıyoruz. Para kazanmıyorum ki" şeklinde isyan etti. Başka bir pazarcı ise Kadıgil'in "Satış var mı?' sorusuna, 'Yok. Pazara baksana. Yok, millette alım gücü yok' şeklinde yanıt verdi.

Pazardaki durgunluğa dikkat çeken bir diğer pazarcı esnafı ise "Bir kilo mal satamıyoruz. İnsanlar alamıyor ki" diye dert yandı. Kadıgil'in avokadonun fiyatını sorduğu pazarcı, "Tanesi 100 lira. Belki 2 ya da 3 tane satılmıştır" dedi. Pazarcı, Kadıgil'in Meclis'teki iftar mönüsüne atıfta bulunarak "Meclis'e sat sen" demesi üzerine "Meclis'teki zaten her istediğini yiyor, yiyemeyen insanları düşünmüyorlar ki. Onların tuzu kuru. Burada garibanlara olan oluyor. İnsanlar gerçekten alamıyor. Ramazan ayıdır, insanlar bir şey alamıyor" şeklinde yanıt verdi.