Pehlivan ve Selek'in İfadeleri Tamamlandı - Son Dakika
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Pehlivan ve Selek'in İfadeleri Tamamlandı

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Gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek'in savcılık ifadeleri sona erdi, sonuç bekleniyor.

29.01.2025 14:20
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(İSTANBUL) Avukat Hüseyin Ersöz, gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek'in savcılık İfadelerinin tamamlandığını, soruşturma savcısının yapacağı değerlendirme için İstanbul Adliyesi 7. katta beklemede olduklarını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde Halk TV girişinde gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan ve TV program sunucusu Seda Selek geceyi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde geçirdi. Pehlivan ve Selek'in savcılık ifade işlemlerinin süreceği Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne saat 11.00 sıralarında getirildi. Savcılık ifadeleri ise 13.30 sıralarında sona erdi.

Sabah saatlerinde adliye önünde bir açıklama yapan avukat Hüseyin Ersöz, son gelişmeyi de sosyal medya hesabından duyurdu. Ersöz, "Gazeteciler Barış Pehlivan ve Seda Selek'in savcılık ifadeleri tamamlandı. Soruşturma Savcısının yapacağı değerlendirme için İstanbul Adliyesi 7. katta beklemedeyiz. Tamamıyla 'gündemdeki bir konuya dair' bir ses kaydına dayanılarak, gazetecilik refleksi ile yapılmış bir haberin Yüksek Mahkeme Kararlarıyla da sabit olduğu üzere suç oluşturmadığını bir kez daha ifade edelim. Özetle, gazetecilik suç değildir!" dedi.

Gazetecilerin ifade işlemleri terör suçlarıyla ilgili bölümlerin bulunduğu 7. katta devam ederken adliye önünde de polisin bariyer ve araçlarla geniş güvenlik önlemleri aldığı dikkat çekti.

Kaynak: ANKA

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