Pena'dan G20'de Açlık ve Yoksulluk İttifakı Çağrısı - Son Dakika
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Pena'dan G20'de Açlık ve Yoksulluk İttifakı Çağrısı

Pena\'dan G20\'de Açlık ve Yoksulluk İttifakı Çağrısı

Paraguay Devlet Başkanı Pena, G20 Zirvesi'nde açlık ve yoksullukla mücadele için küresel destek istedi.

19.11.2024 05:16
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Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena, G20 Liderler Zirvesi'nde açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifak çağrısında bulundu.

Paraguay lideri, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 19. G20 Liderler Zirvesi'nde konuştu.

Pena, Paraguay'ın Açlık ve Yoksulluğa Karşı Küresel İttifak'a katıldığını belirterek, "Bana göre yoksulluk, kötü kamu politikalarının ve özel sektör tembelliğinin bir yansımasıdır. Yoksulluğu bu dünyadan silebiliriz, silmeliyiz. Paraguay açlık ve yoksulluğa karşı küresel ittifaka tüm kalbiyle destek veriyor." ifadesini kullandı.

Paraguay'ın kaynakları ve potansiyeli sayesinde gizli bir hazineye sahip olduğunu dile getiren Pena, ekonomik istikrar, yenilenebilir enerji, genç ve dinamik nüfus bakımından zengin bir ülke olduklarını söyledi.

Pena, son dönemde elde ettikleri başarılar sayesinde yoksulluk oranını ciddi şekilde düşürdüklerini ve yoksulluğu tamamen ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Yoksullukla mücadelede "acil" olarak harekete geçmeleri gerektiğini vurgulayan Pena, "Yoksulluk kesinlikle kabul edilemez. Bu nedenle, yoksulluğa karşı savaş başlatabilmek için hep birlikte cesur adımlar atalım." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pena'dan G20'de Açlık ve Yoksulluk İttifakı Çağrısı - Son Dakika

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