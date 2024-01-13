MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Saldırıya Karşı Terör Hedefleri Vuruldu

6 yaşındaki torununu belediye otobüsünde unuttu! Bir de el sallamış

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı" açıklamasını yaptı.

Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

MSB'nin bugün yaptığı yazılı açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekatlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."