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MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Saldırıya Karşı Terör Hedefleri Vuruldu - Son Dakika
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MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Saldırıya Karşı Terör Hedefleri Vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki saldırının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatları ve kara ateş destek vasıtalarıyla etkili şekilde müdahale edildi. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 20'ye yükseldi.

13.01.2024 - 12:24,
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı" açıklamasını yaptı.

Dün Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bir üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

MSB'nin bugün yaptığı yazılı açıklamada Irak ve Suriye'nin kuzeyinde düzenlenen harekatlara ilişkin şu bilgilere yer verildi:

"Kahraman silah arkadaşlarımızı şehit verdiğimiz Pençe-Kilit Harekat bölgesindeki saldırının ardından Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedefleri hava harekatlarının yanı sıra kara ateş destek vasıtalarımızla da etkili şekilde vuruldu. Irak'ın kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı ilk belirlemelere göre 20'ye çıktı."

MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Saldırıya Karşı Terör Hedefleri Vuruldu
Kaynak: ANKA
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SON DAKİKA: MSB: Pençe-Kilit Harekatı Bölgesindeki Saldırıya Karşı Terör Hedefleri Vuruldu - Son Dakika
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