Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayın\'ın acı haberi Adıyaman\'a ulaştı

Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın (27) acı haberi, Adıyaman'daki baba ocağına ulaştı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde, bir üs noktasına sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Çavuş Serkan Sayın, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Adıyaman'ın Bahçelievler Mahallesinde oturan ailesine İl Jandarma Komutanı Albay Hikmet Uz, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Hacı Erdengi ve askeri yetkililer tarafından verildi. Şehit ailesi acı haberle üzüntüye boğulurken, baba evine Türk bayrakları asıldı. Emine ve Hacı Ali Sayın çiftinin 6 çocuğundan ortancası olan Uzman Çavuş Serkan Sayın'ın bekar olduğu öğrenildi.