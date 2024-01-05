Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 2 PKK\'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için etkin ve kararlı şekilde mücadeleye devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, " Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.