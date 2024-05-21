MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 6 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

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(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki terörle mücadele çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Öngörülemez, Alışılmadık, Süratli ve Sürekli! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 6 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımıza hız kesmeden azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.