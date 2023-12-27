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Pendik'te ATM'de silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamının katil zanlısı Samsun'da yakalandı - Son Dakika
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Pendik'te ATM'de silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamının katil zanlısı Samsun'da yakalandı

Pendik'te bir ATM'den para çekerken silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı H.I. Samsun'da yakalandı. Güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntülerde saldırganın kaçtığı görüldü. Cinayet Büro Amirliği tarafından yapılan soruşturmada Akyıldız'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği ortaya çıktı. Şüpheli Samsun'da yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Pendik\'te ATM\'de silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamının katil zanlısı Samsun\'da yakalandı
27.12.2023 - 09:08,
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PENDİK'te ATM'den para çekerken silahla saldırı sonucu hayatını kaybeden iş adamı Emrah Akyıldız'ın katil zanlısı olduğu tespit edilen H.I. Samsun'da yakalandı.

CİNAYET ANININ GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Pendik, Güllübağlar mahallesinde geçtiğimiz cumartesi saat 12.15 sıralarında meydana gelen olayda, otomobiliyle bir ATM önüne gelen Emrah Akyıldız, araçtan inerek işlem yaptığı sırada silahlı bir kişinin saldırısına uğradı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Emrah Akyıldız'a arkadan yaklaşan koyu giyimli, elinde beyaz poşet bulunan bir kişinin başına ateş ettikten sonra kaçtığı görüldü. Olay yeri ve çevresinde yapılan aramalarda saldırgana ait olduğu tespit edilen bir çift eldiven, bir çift beyaz renk kulaklık, siyah renk bere, kovan ve deforme çekirdek bulundu. Şüphelinin kaçış istikameti yönünde çimenlik alanda saldırıda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, 6 mermi bulunan şarjör ele geçirildi.

ÖLDÜRÜLEN KİŞİ DAHA ÖNCE TEHDİT EDİLİYORMUŞ

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada Emrah Akyıldız'ın İstanbul'da yemek üreten bir şirkette çalışmaya başladığı bir süre sonra bu şirketten ayrılarak kendisinin bir şirket kurduğu belirlendi. Akyıldız'ın eski çalıştığı şirket tarafından tehdit edildiği, şirketi kapatması ve ihalelerden çekilmesi istendiği belirlendi.

ŞÜPHELİ SAMSUN'DA YAKALANDI

Polis yaptığı çalışmalarda silahlı saldırganın 36 yaşındaki H.İ. olduğunu tespit etti. Şüphelinin bir kadınla birlikte iki gün önce Pendik'te bir otele yerleştiği belirlenirken, saldırının ardından da otelden ayrıldığı öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin izini Samsun'da buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonla şüpheli H.İ. yakalanarak İstanbul'a getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüpheli H.İ. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğini yakalanmaları için çalışmaların sürdüğünü söylediler.

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Pendik'te ATM'de silahlı saldırı sonucu öldürülen iş adamının katil zanlısı Samsun'da yakalandı - Son Dakika


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