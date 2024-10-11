Pendik'te trafik denetiminde, aracında çakar tertibatı kullandığı ve plakasını kapattığı belirlenen sürücüye 38 bin 609 lira para cezası kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9-10 Ekim'de Güzelyalı Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri trafik denetimlerinde, plakasının harf kısmını kapattığı ve polis çakar tertibatı kullandığı görülen aracı durdurdu.
Sürücüsü A.Ö'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun "araçta mevzuata aykırı çakar lamba kullanmak" ve "sahte plaka takmak" maddelerinden 38 bin 609 lira para cezası uygulandı.
Araç otoparka çekilirken, sürücü hakkında ayrıca "resmi belgede sahtecilik" suçundan adli işlem başlatıldı.
Denetimde, aracının süspansiyon sistemi üzerinde teknik değişiklik yaptığı tespit edilen M.O'ya da 690 lira para cezası kesildi.
Sürücünün aracındaki süspansiyon sistemini bir hafta içerisinde orijinaliyle değiştirmesi için işlem başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te Çakar Tertibatı ve Sahte Plaka Cezası - Son Dakika
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