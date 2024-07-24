Pendik'te yol kenarındaki bariyere çarparak alt yola düşen otomobilin sürücüsü kaza sonrası kaçtı.
Gece saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi Tevfik İleri Caddesi'nde ilerleyen otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyere çaptı. Aydınlatma direğine de vuran otomobil alt yola düştü.
Sürücü, kaza sonrası otomobili olay yerinde bırakarak kaçtı. ???????
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Otomobil bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Pendik'te kaza sonrası kaçan sürücü yakalanamadı - Son Dakika
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