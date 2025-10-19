Pendik'te Otomobil Yangını - Son Dakika
Pendik'te Otomobil Yangını

19.10.2025 06:59
Pendik'te D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

İstanbul'un Pendik ilçesinde D-100 kara yolunda Ankara istikametinde seyir halindeki otomobilin motor kısmı saat 00.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Durumu fark eden sürücü aracı hemen emniyet şeridine çekti. Otomobilde bulunan 5 kişi araçtan indi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm otomobil sardı. Araçtan zaman zaman patlama sesleri geldi.

DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobil demir yığınına döndü. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu ile kaydedildi.

Kaynak: DHA

D-100 Karayolu, D-100 Karayolu, Otomobil, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, İtfaiye, Güncel, Pendik, Yaşam, Son Dakika

