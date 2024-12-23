Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika
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Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda, Pendik Kurnaköy Gişeleri'nde durdurulan bir araçta 40 parça halinde toplam 35 kilo 650 gram metamfetamin bulundu. Yabancı uyruklu sürücü Y.S.A. tutuklandı.

23.12.2024 16:00
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ANADOLU Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik Kurnaköy Gişeleri'nde operasyon düzenledi. Şüphe üzerine durdurulan aracın yakıt deposunda 40 parça halinde 35 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu Y.S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücvadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu operasyonu düzenledi. 21 Aralık Cumartesi günü düzenlenen operasyonda, Pendik Kurnaköy gişelerinde seyir halinde olan araç şüphe üzerine durduruldu. Yabancı uyruklu Y.S.A'nın kullandığı araçta yapılan aramalarda, yakıt deposuna zulalanmış 40 parça halinde 35 kilo 650 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli Y.S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne getirildi.

'ARACI YOLA ÇIKACAĞIM GÜN GÖRDÜM'

Şüpheli Y.S.A. savcılık ifadesinde, "Ben daha önce Türkiye'de İstanbul Yusufpaşa'da yaşamıştım. Şu anda Irak'ta yaşamaktayım. Daha önce de İstanbul'a gelip gitmişliğim olmuştur. Emniyette ifademde de söylediğim üzere ben başkasının isteği üzerine bu aracı İstanbul'a getirdim. Bu araç benim üzerime kayıtlıdır ancak sözkonusu aracı yola çıkacağım gün gördüm. Bu araçta uyuşturucu madde olduğunu bilmiyordum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dediği öğrenildi. Y.S.A. savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Pendik'te Uyuşturucu Operasyonu: 35 Kilo Metamfetamin Ele Geçirildi - Son Dakika

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