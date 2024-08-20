Pendik\'te \'Yürüyen Adam\' Selami Salman\'ın Cenazesi Toprağa Verilecek

Güncel

Melihcan ÇALIŞKAN/ İSTANBUL, PENDİK'te yaşayan, D-100 Karayolu Tuzla- Maltepe arasında yıllardır yürüyüş yapan ve kamuoyunda 'Yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman, evinde ölü bulunmuştu. Salman'ın cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsi işlemleri sonrasında Salman'ın cenazesi Adli Tıp'tan babası ve aile yakınları tarafından teslim alındı. Yürüyen adam'ın cenazesi Pendik'te düzenlenecek cenaze töreninin ardından topağa verilecek.

Kamuoyunda 'Yürüyen adam' olarak bilinen ve D-100 Karayolu Tuzla - Maltepe arasında yürüyüş yapan Selami Salman'dan komşuları 2 gün boyunca haber alamadı. Bunun üzerine Salman'ın Pendik Kavakpınar Mahallesi, Yıldız Çiçeği Sokak'taki aynı binada oturduğu ailesi ve komşuları saat 21.00 sıralarında durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin evdeki incelemelerinin ardından Salman'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

"SÜREKLİ YÜRÜRDÜ; STRESİNİ ÖYLE ATIYORDU"

Selami Salman'ın kimseye bir zararı olmadığını söyleyen komşusu Ahmet Demir, "İyi bir arkadaş, iyi bir komşumuzdu. Kendi halinde sürekli gezen bir kişiydi. Zararı kendisineydi. Hiçbir komşusuna bir zararı yoktu. Önceden böyle değildi. Sonradan akli dengesini kaybetti. Kendi evleriydi annesi kardeşi ve kendi başına oturuyorlardı. Kendisinin bir odası vardı. Tek kalıyordu. Birşeyden şüphelenmedik. Çok iyi bir komşumuzdu. Kendi halindeydi sürekli yürürdü. Stresini herhalde öyle atıyordu. Maltepe 'de yürürken gördüm. En son Cumartesi günü gördüm. Evden çıkmadı. Kapıyı kırarak içeriye girmiş anne ve kardeşleri. Lambaları yanıyordui kapısı kapalıydı. Annesi yemek vermeye aşağı inmiş. Ses gelmeyince onlar da polise haber vermişler" dedi.

CENAZE ADLİ TIP'TAN ALINDI

'Yürüyen adam' olarak bilinen Selami Salman'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından öğle saatlerinde babası ve aile yakınları tarafından alındı.Salman'ın cenazesi Pendik'te kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.