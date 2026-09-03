Pentagon, çalışanlarından İran saldırılarını anmamalarını istedi

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), ağustos ayında gönderdiği elektronik postada çalışanlarından İran'a yönelik saldırıları "Destansı Öfke Operasyonu" olarak adlandırmamalarını istediği öne sürüldü.

CBS News, Pentagon'un İran'a yönelik saldırılara ilişkin çalışanlarına gönderdiği elektronik postaya ulaştı.

Pentagon çalışanlarına ağustosta yollanan elektronik postada İran'a yönelik saldırıların "Destansı Öfke Operasyonu" olarak adlandırılmaması gerektiğinin bildirildiği öne sürüldü.

CBS'e açıklamada bulunan Pentagon yetkilisi, söz konusu operasyonun 5 Mayıs'ta ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada belirttiği üzere sona erdiğini ifade etti.