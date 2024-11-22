Pentagon, UCM'nin Netanyahu Kararını Reddetti

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NEW ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM), İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını reddettiklerini bildirdi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında soruları cevapladı.

UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasını kabul etmediklerini belirten Singh, "Savcıların tutuklama emri çıkarmak için acele etmesinden endişe duymaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Singh, UCM'nin bu konuda yargı yetkisine sahip olmadığını savundu.

Pentagon'un UCM'nin kararına temel teşkil eden Gazze'deki olaylar konusunda hukuki bir değerlendirme yapıp yapmadığının sorulması üzerine Singh, "Bu binadan gelen herhangi yasal bir incelemeden haberdar değilim." dedi.

Singh, "Eğer yasal bir değerlendirmeniz yoksa en yüksek yasal organ olan UCM tarafından sunulanları nasıl reddediyorsunuz?" sorusuna karşılık "Size söylediklerimin dışında sunabileceğim daha fazla bir şey yok. Mahkemenin kararını reddediyoruz." ifadesini kullandı.

Sözcü Yardımcısı Singh, AA muhabirinin, "UCM kararını siz reddetseniz de Kanada, Fransa gibi müttefikleriniz kabul ediyor. Bu karar bir yana, Gazze'deki insani durum ve sorunlar hala orada duruyor, bunları çözmek için neler yapacaksınız?" sorusuna karşılık da her gün İsraillilerle etkileşim halinde olduklarını, Gazze halkına "kesinlikle yardımların ulaştırılması" gerektiği konusunda birlikte çalıştıklarını söylemekle yetindi.

UCM, bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.