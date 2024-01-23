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Perinçek, İsveç'in NATO'ya katılımının reddedilmesini istedi - Son Dakika
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Perinçek, İsveç'in NATO'ya katılımının reddedilmesini istedi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin reddedilmesi çağrısında bulundu. Perinçek, NATO'ya 'evet' demenin Türkiye'nin güvenliğine ihanet olduğunu savunarak, Türk milletinin vekillerinin vereceği oyun NATO'ya hayır oyudur dedi.

Perinçek, İsveç\'in NATO\'ya katılımının reddedilmesini istedi
23.01.2024 - 14:33,
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsveç'in NATO'ya katılımına ilişkin teklifin TBMM Genel Kurulunda reddedilmesi çağrısında bulundu.

Perinçek, partisinin İstanbul İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, bugün TBMM Genel Kurulunda İsveç'in NATO'ya Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini hatırlattı.

NATO'ya "evet" demenin Türkiye'nin güvenliğine ihanet olduğunu öne süren Perinçek, "NATO'ya evet demek Türkiye'ye yönelen tehdide boyun eğmek demektir." ifadesini kullandı.

Perinçek, NATO'nun kuzey ve doğuya doğru genişlemesinin Türkiye üzerindeki tehdidi ağırlaştıracağını savunarak, "Mesele İsveç değil, doğrudan doğruya Türkiye söz konusudur. NATO, Türkiye'nin düşmanıdır." diye konuştu.

Filistin halkının Gazze'de doğrudan doğruya Amerikan emperyalizmi ve NATO'nun desteklediği İsrail siyonizmine karşı savaştığını ifade eden Perinçek, NATO'ya "evet" oyu verilmesinin Filistin'e ihanet olduğunu iddia etti.

Perinçek, Vatan Partisi olarak milletvekillerine çağrı yaptığını dile getirerek, "Türk milletinin vekillerinin vereceği oy NATO'ya hayır oyudur." dedi.

Kaynak: AA
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Doğu Perinçek, İsveç, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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