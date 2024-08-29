Pertek Feribot İskelesi'nde Gün Batımı Manzarası Stresi Unutturuyor

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TUNCELİ ile Elazığ arasındaki mesafeyi daha da kısaltan, yazın günde ortalama 3 bin 500 aracın taşındığı Pertek Feribot İskelesi'nde yoğun talep nedeniyle uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyruk stresi, güneş batarken kızıllaşan gökyüzünün baraj gölünde oluşturduğu manzarayla unutuluyor. Gelenlerin hayranlıkla izlediği ve bol bol fotoğraf çektiği manzara, havadan görüntülendi.

Pertek ilçesinden geçen Murat Nehri'nde 1965'te yapımına başlanan, 1974'te ise su tutan Keban Baraj Gölü'nde 40 yıldır yolcu ve araç taşıyan feribotlar, Tunceli ile Elazığ'ı birbirine bağlıyor. Tunceli'ye Elazığ üzerinden gelmek veya gitmek için iki güzergah bulunuyor. Bunlardan biri Kovancılar yolu. Yaklaşık 140 kilometrelik yol, 2 saat sürüyor. Pertek üzerinden kente ulaşımın sağlandığı 2 kilometresi feribotla olmak üzere 77 kilometrelik yol, normal şartlarda yaklaşık 1 saat 20 dakika sürüyor. Yakıt ve zaman tasarrufundan dolayı yolcular, feribotla ulaşımı tercih ediyor. Yazın günde ortalama 3 bin 500, kışın ise 1500 aracın taşındığı baraj gölündeki feribotlarda uzun kuyruklar oluşuyor. Kuyruklardan dolayı bazıları, feribotu kaçırabiliyor; bazıları da iki kent arasında köprü yapılmasını istiyor.

GÜN BATIMI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Feribot sırası bekleyenlerin kuyruk stresi, gün batımında sona eriyor. Güneş batarken kızıllaşan gökyüzünün baraj gölünde oluşturduğu manzara, görenleri kendine hayran bırakıyor. İskeledekiler, bu anlarda telefonlara sarılarak bol bol fotoğraf çekiyor. Batan güneşin baraj gölünü kızıla dönüştürmesi, havadan dron ile görüntülendi.

'GÜN BATIMI MANZARASI ÇEKTİĞİMİZ IZDIRABIN TESELLİSİ'

Gün batımında oluşan manzaranın feribot kuyruğundaki stresi unutturduğunu belirten Haydar Köknar, "Mesafe kısa, fakat süresi uzun. Burada haftanın 5 günü kuyruk var, mesafe kısa ama ulaşım sıkıntılı. Burada köprünün yapılması, insanların ulaşımda biraz rahatlaması lazım. Sürekli kuyruklardan dolayı stres yaşıyoruz. Buradaki gün batımı manzarası da çektiğimiz bütün ızdırabın tesellisi oluyor. Gün batımı, burada gerçekten harika" dedi.

'GÜN BATIMI MANZARASI STRESİMİ ALDI'

Gün batımı manzarasının harika olduğunu belirten Beraat Korkutatan da "Feribotu kaçırdık, yarım saattir burada bekliyoruz, çok stresliydim ama gün batımı manzarası stresimi aldı. Güneşin batışında kızıla dönen baraj gölündeki manzara harika" diye konuştu. Muzaffer Ayverdi ise gün batımının stresi aldığını belirterek, "Burada feribot sırası bekliyoruz, beklerken gün batımını izliyoruz. Gün batımındaki manzara, tüm stresi alıyor. Gerçekten şu manzara harika" diye konuştu.

Haber-Kamera: Serhat Ozan YILDIRIM,TUNCELİ??