Peru'nun Bağımsızlık Günü Resepsiyonu

Peru'nun Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Peru'nun Bağımsızlık Günü vesilesiyle resepsiyon düzenlendi.

Elçilik konutunda yapılan resepsiyona, Peru'nun Ankara Büyükelçisi Cesar Augusto de Las Casas Diaz, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Ankara'da görev yapan diplomatik misyon temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon, İstiklal Marşı ve Peru milli marşının okunmasıyla başladı.

Büyükelçi de las Casas Diaz konuşmasına ülkesinin bağımsızlığının yıl dönümünü kutlamak için düzenlenen resepsiyona katılan tüm konuklara teşekkürlerini sunarak başladı.

Resepsiyon kapsamında ayrıca Peru ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 75. yıl dönümünün de kutlandığını belirten de las Casas Diaz, "Bu etkinlik iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluğun da bir kutlamasıdır." dedi.

De las Casas Diaz, Peru ile Türkiye'nin farklı alanlarda yakın işbirliği kurduğunu ve ikili ilişkilerin daha da pekiştiğini vurguladı.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin yaklaşık yüzde 30 arttığına işaret eden de las Casas Diaz, "Ancak iki ülke arasındaki ticaret potansiyelinin çok daha büyük olduğuna ve bu potansiyelin tam anlamıyla keşfedilmeyi beklediğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Kültürel mirasın korunması, geri kazanımı ve iadesi konularında iki ülke arasındaki işbirliğine de değinen de las Casas Diaz, mayısta Türkiye'nin, Moche kültürüne ait tarihi bir kolyeyi Peru'ya iade etmesini hatırlattı.

"Bu girişim, Peru ve Türkiye arasındaki dostluk ve işbirliğinin son dönemdeki en somut örneklerinden birini teşkil etmektedir." diyen de las Casas Diaz, Peru'nun ikili ilişkileri her alanda derinleştirme konusundaki kararlılığını sürdürmekte olduğunu belirtti.

"Peru kendi kültürü ve eşsiz benzersiz kaynaklarıyla çok güzel bir ülke"

Büyükelçi Balkan da Türkiye ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 1950 yılına uzandığına işaret etti.

Güney Amerika ve Karayip ülkeleriyle ilişkilerin son yıllarda ivme kazandığını vurgulayan Balkan, "Bölgeyle ilişkilerimizi daha da derinleştirmeye kararlıyız. Bu bağlamda Peru'yla ilişkilerimizi de geliştirmek istiyoruz. Peru kendi kültürü ve eşsiz benzersiz kaynaklarıyla çok güzel bir ülke." dedi.

Balkan, 2010'da Türkiye ve Peru'nun sırasıyla Lima ve Ankara Büyükelçiliklerini açmasının, siyasi, ekonomik, askeri, parlamenter ve kültürel işbirliği açısından önemli ilerlemelere yol açtığını belirtti.

İkili ticaret hacminin 2024'te yaklaşık 575 milyon dolar olduğunun altını çizen Balkan, "Bu rakam ümit verici olsa da aslında daha büyük bir potansiyelimiz var. Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması gibi anlaşmaları imzalayarak bu potansiyeli katlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından piyano resitali verildi ve davetlilere Peru'nun geleneksel yemeklerinden ikram edildi.