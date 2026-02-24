Peskov: Hedeflere Ulaşamadık, Her Şey Kiev'e Bağlı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Peskov: Hedeflere Ulaşamadık, Her Şey Kiev'e Bağlı

24.02.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna hedeflerine ulaşamadıklarını, her şeyin Kiev'in eylemlerine bağlı olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda belirlenen hedeflerin tamamına ulaşmadıklarını belirterek, "Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna konusunda belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Peskov, "Hedeflerin birçoğuna ulaşılmadı. En önemli hedefimiz, Ukrayna'nın doğusunda yaşayan ve ölüm tehlikesi altında bulunan insanların güvenliğini sağlamak. Ancak hedeflerin tamamına ulaşılamadı. Bu nedenle de (Ukrayna'da) özel askeri operasyon devam ediyor." şeklinde konuştu.

Peskov, diğer yandan Ukrayna krizinin diplomatik çözümüne açık olduklarını dile getirerek, "Bu yönde çalışmalar sürüyor. Her halükarda, Rusya'nın çıkarları güvence altına alınacak. Barışın sağlanması yönündeki girişimlerimizi sürdürüyoruz. Bu konudaki pozisyonumuz net ve tutarlı. Şimdi her şey Kiev yönetiminin eylemlerine bağlı." ifadelerini kullandı.

Rusya Dış İstihbarat Servisinin (SVR), İngiltere ile Fransa'nın Ukrayna'ya nükleer bomba vermeyi planladığı yönündeki iddiasına değinen Peskov, bunun Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması için tehlikeli olduğunu belirtti.

Peskov, "Bu, uluslararası hukukun norm ve ilkelerini açıkça ihlal ediyor. Bu bilgiyi devam eden müzakereler sürecinde dikkate alacağız. Bu, potansiyel olarak son derece tehlikeli bir bilgi." değerlendirmesinde bulundu.

Dmitriy Peskov, Rusya, ABD ve Ukrayna arasında krizin çözümüne ilişkin bir sonraki müzakere turunun tarihi konusunda henüz mutabık kalınmadığını söyledi.

Sözcü Peskov, Rusya ile ABD arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde Yeni START Antlaşması (Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması) ile ilgili müzakerelerin yapıldığı yönündeki haberleri yorumsuz bıraktı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Kremlin, Ukrayna, Güncel, Kiev, Son Dakika

Son Dakika Güncel Peskov: Hedeflere Ulaşamadık, Her Şey Kiev'e Bağlı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı Gözü dönen damat, kayınpederine dehşeti yaşattı
ABD’nin dev uçak gemisi Türkiye’nin yanı başında ABD'nin dev uçak gemisi Türkiye'nin yanı başında
Maliki’den Trump’a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim Maliki'den Trump'a rest: Adaylıktan çekilmeyeceğim
Kan donduran olay Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi Kan donduran olay! Kardeşlerin kavgasında ölüm haberi geldi
Samsunspor’dan gönderilen Thomas Reis’i Bundesliga şampiyonu istiyor Samsunspor'dan gönderilen Thomas Reis'i Bundesliga şampiyonu istiyor
Erdoğan’dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir Erdoğan'dan Kabine sonrası dikkat çeken mesaj: Üniversiteler kimsenin kurtarılmış bölgesi değildir

14:47
Usta oyuncu Ali Tutal’a büyük vefasızlık
Usta oyuncu Ali Tutal'a büyük vefasızlık
14:35
Fenerbahçe’de 4 futbolcudan kötü haber Sakatlık durumları belli oldu
Fenerbahçe'de 4 futbolcudan kötü haber! Sakatlık durumları belli oldu
14:13
2 ülke anlaştı Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
2 ülke anlaştı! Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek adım
13:52
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı üzecek
TÜİK verileri açıklandı: Rakamlar seferberlik ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı üzecek
13:13
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı Hem de sonunu getiren isimle
Ölmeden önceki fotoğrafı ortaya çıktı! Hem de sonunu getiren isimle
13:09
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Fatma Zehra Kınık dosyasında beklenmedik gelişme: İsyan eden anne, şikayetinden vazgeçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2026 15:16:49. #7.12#
SON DAKİKA: Peskov: Hedeflere Ulaşamadık, Her Şey Kiev'e Bağlı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.