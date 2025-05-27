Rusya: Ukrayna\'ya sağlanan silahlarda menzil kısıtlamasının kalkması barış süreciyle uyumsuz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus devlet kanalı Rossiya 1'de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"PUTİN KARŞILIK VERİLECEĞİNİ NET BİR ŞEKİLDE SÖYLEMİŞTİ"

Ukrayna'nın, Rusya'ya yönelik son dönemde artan insansız hava aracı (İHA) saldırılarını değerlendiren Peskov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkemizin İHA'larla rahatsız edilmesi durumunda karşılık bulacağını net bir şekilde söylemişti." ifadesini kullandı.

"AÇIKÇA GÖRMEZDEN GELMEK İSTİYORLAR"

Peskov, Rusya'nın Belgorod ve Kursk gibi bölgelerindeki sivil yapıların Ukrayna tarafından hedef alındığını belirterek, "Ne yazık ki Avrupalılar ve Amerikalılar, bize saldırmaya çalışan İHA'ları açıkça görmezden gelmek istiyorlar." dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

"SON DERECE TEHLİKELİ BİR KARAR"

Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in, Ukrayna'ya sağlanan silahlara yönelik menzil kısıtlamalarının kaldırıldığına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Peskov, "Eğer bu doğruysa, eğer bu gerçekten doğruysa, o zaman bu son derece tehlikeli bir karardır." diye konuştu.

"BARIŞ SÜRECİYLE NET BİR ŞEKİLDE UYUMSUZ"

Peskov, söz konusu adımın ilave çatışmalara yol açabileceğine işaret ederek, "Hepsi, barış çabalarıyla, yeni başlayan ve hala çok kırılgan bir durumda olan barış süreciyle net bir şekilde uyumsuzdur." dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz

Merz'in söz konusu açıklamalarının ertesi gün yalanlandığını belirten Peskov, "Ancak kendisi hala böyle bir kararın olduğu ve Ukrayna'nın herhangi bir mesafe gözetmeden Rusya'nın derinliklerine saldırmaya yetkili olduğu konusunda ısrar ediyor." ifadesini kullandı.