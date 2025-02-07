Peskov: Ukrayna ile Müzakerelere Açığız - Son Dakika
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Peskov: Ukrayna ile Müzakerelere Açığız

Kremlin Sözcüsü Peskov, Ukrayna ile müzakerelere hazır olduklarını ve çözümün müzakerelerle olması gerektiğini belirtti.

07.02.2025 15:16
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere açık olduklarını belirterek, "Her halükarda meselenin müzakereler aracılığıyla çözülmesi gerekiyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan'ın, Bakü'de faaliyet gösteren ve "Rus Evi" olarak bilinen Rusya Kültür Merkezinin faaliyetini sonlandırma kararını değerlendiren Peskov, bunun üzücü olduğunu söyledi.

Peskov, bu sorunun Azerbaycan ile geleneksel iyi ilişkiler çerçevesinde diyalog yoluyla çözülebileceğini dile getirerek, "Bu sorunun ikili temaslarda çözüleceğini düşünüyoruz. Bu konuyu çeşitli düzeylerde meslektaşlarımızla temaslarda gündeme getireceğiz. İki devlet liderinin temaslarında da bu konu dile getirilebilir." şeklinde konuştu.

Sözcü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında 25 Aralık 2024'te düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağıyla ilgili açıklama yapmayı planlamadığını belirtti.

"Ukrayna ile müzakerelere hazırız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna ile ilgili barış planı sunacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Peskov, "Bu konuya ekleyeceğimiz bir şey yok. Bu konuda çok açıklama ve haber var, bunlar hemen yalanlanıyor. Her şeye tepki verme imkanı ve isteğimiz yok. Bu konuda henüz somut bir gelişme yok. Sabırlı olmak lazım." ifadelerini kullandı.

Peskov, "Rusya, Ukrayna ile müzakerelerde hangi konularda taviz verebilecek?" sorusuna ise "Rusya, müzakerelere hazır. Bunu her düzeyde, özellikle de devlet başkanı seviyesinde defalarca dile getirdik. Rusya müzakerelere açık. Her halükarda meselenin müzakereler aracılığıyla çözülmesi gerekiyor. Şimdilik bu konuda somut bir şey yok." yanıtını verdi.

Sözcü Peskov, Putin'in Trump ile görüşmesi konusunda herhangi gelişme olması durumunda bilgi vereceklerini dile getirdi.

Rusya parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, dün gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin-Trump görüşmesi konusunda gelişmelerin olduğunu belirterek, "Şubat veya martta görüşme olabilir." diye konuşmuştu.

Kaynak: AA

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