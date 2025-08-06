Peskov: Ülkeler Ticaret Ortaklarını Seçme Hakkına Sahip

MOSKOVA, 6 Ağustos (Xinhua) - Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, egemen ülkelerin kendi çıkarlarına göre ticaret ve ekonomi ortaklarını seçme hakkına sahip olduklarını söyledi.

Salı günü ABD'nin Hindistan'a yönelik gümrük vergisi tehditleri hakkında konuşan Peskov, "Egemen ülkelerin, ticaret ve ekonomik işbirliği ortaklarını bağımsız olarak seçme ve bu tür işbirliğinin biçimlerini kendi çıkarlarına uygun olarak belirleme hakkına sahip olması gerektiğini ve sahip olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Peskov, ülkeleri Rusya ile ticari bağlarını koparmaya zorlamayı amaçlayan çok sayıda açıklama yapıldığını belirterek, bu tür tehditkar açıklamaların hukuka aykırı olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump pazartesi günü, Truth Social platformunda yaptığı bir paylaşımda, Hindistan'ın Rus petrolünü ithal etmesi ve yeniden satması nedeniyle bu ülkeye uygulanan gümrük vergilerini önemli ölçüde artıracağını söyledi.

CNBC ile salı günü yaptığı televizyon röportajında da Hindistan'a yönelik gümrük vergisi tehdidini yineleyen Trump, "Yüzde 25'te karar kıldık ancak önümüzdeki 24 saat içinde bunu önemli ölçüde artıracağım çünkü onlar Rus petrolü satın alıyorlar" dedi. ABD başkanı, "Hindistan iyi bir ticaret ortağı olmadı" diye de ekledi.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü ABD ve Avrupa Birliği'nin Hindistan'ın Rus petrol ithalatına yönelik eleştirilerini "haksız ve mantıksız" diye nitelendiren bir açıklama yayımlamıştı.