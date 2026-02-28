Petro'dan İran'a Yapılan Saldırıya Kınama - Son Dakika
Petro'dan İran'a Yapılan Saldırıya Kınama

28.02.2026 23:46
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, ABD ve İsrail'in İran'daki okul saldırısını barbarlık olarak nitelendirdi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD ve İsrail'in saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokul saldırısını kınayarak, bunun "barbarlık" olduğunu belirtti.

Petro, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, ABD ve İsrail'in hedef aldığı, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu" saldırı görüntülerini paylaştı.

ABD ve İsrail'in saldırısını "barbarlık" olarak nitelendiren Petro, şunları kaydetti:

"Bugünkü küresel şiddetin bilançosu, anlaşılan o ki (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun bir füzesiyle katledilen çocuk yaştaki 50 kız çocuğu oldu. Bunun adı barbarlıktır. Eğer bunu talep edenler onların kızlarını öldürüyorsa, İranlı kadınlara 'başörtülerini çıkararak özgürleşin' demenin hiçbir anlamı yoktur. ABD ile İran arasındaki nükleer silahsızlanma görüşmeleri sürdürülmelidir. İnsanlık ise hem İsrail'in hem de Filistin'in kendi yöneticilerini belirlemek üzere özgür seçimler yapmasını talep etmelidir."

"Bu bir felakettir"

Petro, X şirketindeki hesabından yaptığı paylaşımda, ABD-İsrail saldırısında 85 öğrencinin hayatını kaybetmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ni "acil" toplantıya çağıracaklarını belirtti.

Füze saldırısı sonucu 85 kız çocuğunun katledildiğini vurgulayan Petro, "Bu bir felakettir. Uluslararası düzenin yok olmasına izin verilemez, aksi takdirde sonuç barbarlık olacaktır. Tam üyesi olduğu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni, Kolombiya acil toplantıya çağırmaktadır. İzlenmesi gereken yol, nükleer silaha sahip ülkelerin sayısını artırmak değil, bu silahları tamamen sıfırlamaktır. Orta Doğu da tıpkı Latin Amerika gibi nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olabilir." açıklamasında bulundu.

Petro, İranlı kız çocuklarının ölümünden "derin" üzüntü duyduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ın Arap halklarına dayanışma duygularımı iletiyorum. Başkan Donald Trump'a ve İran İslam Cumhuriyeti hükümetine, silahsızlanma diyaloglarını yeniden başlatmaları ve gündemi bir Orta Doğu barış konferansına doğru genişletmeleri çağrısında bulunuyorum. İnsanlığın yolu medeniyetler çatışması değil, medeniyetler arası diyalogdur."

Fars Haber Ajansı, Minab Savcılığı tarafından yapılan açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki "Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu"nu hedef alan ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden öğrenci sayısının 85'e yükseldiği belirtildi.

Minab Kaymakamı Muhammed Radmehr, okulun doğrudan hedef alındığını ve çok sayıda öğrencinin saldırıda hayatını kaybettiğini bildirdi.

İran devlet televizyonu, Minab kentindeki ilkokula saldırıda 51 kız öğrencinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

23:44
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:10
Netanyahu öne sürdü Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
Netanyahu öne sürdü! Hamaney'in 'öldüğü' iddiasını canlı yayında böyle kutladılar
23:01
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor İran'dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
21:57
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
Galatasaray, Beşiktaş derbisi öncesi 3 puana uzandı
