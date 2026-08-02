Petro'dan Küba'ya Destek ve Diyalog Çağrısı

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Küba'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında ABD'ye diyalog çağrısı yaptı.

Petro, Kübalı mevkidaşı Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel tarafından başkent Havana'daki Devrim Meydanı'nda askeri törenle karşılandı.

Diaz-Canel ile baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından Küba medyasına açıklamalarda bulunan Petro, Küba'ya yönelik askeri bir müdahaleye karşı olduklarını vurguladı.

Petro, şöyle devam etti:

"Buraya, insanlığı Küba ile dayanışma göstermeye çağırmak, bu ülkede bir işgal ya da füze saldırısı yaşanmasını önlemek ve mevcut ABD yönetimine, Sayın (ABD Dışişleri Bakanı Marco) Rubio ile (ABD Başkanı Donald) Trump'a, alternatif olarak, farklılıklarına rağmen eşit olması gereken medeniyetler arasında bir diyalog önerisinde bulunmak için geldim."

ABD ile Küba arasındaki diyaloğun "yaşam ve özgürlük adına, çeşitlilik içinde insanlığın ilk birlik köprüsü olabileceğini" belirten Petro, Amerika kıtasında bu yakınlaşmanın, "birbirine hem çok yakın hem de çok uzak olan Florida eyaleti ile Küba arasında" gerçekleşebileceğini söyledi.

Diaz-Canel, Petro'ya teşekkür etti

Küba lideri Diaz-Canel ise ABD merkezli X sosyal medya platformundaki açıklamasında, ülkesine verdiği destek dolayısıyla Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'ya teşekkür etti.

Diaz-Canel, "Petro'ya, saldırı tehditleri, enerji ablukası ve ABD'nin ekonomik ambargosunun ağırlaşması karşısında Küba'ya gösterdiği derin dayanışma ve güçlü destek için minnettarız. Hükümetimizin Kolombiya'da barışa sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit ediyoruz." diye konuştu.

Bu arada Petro, Havana'dan ayrılmadan önce adada tıp eğitimi gören Kolombiyalı öğrencilerle bir araya geldi ve onlardan ABD'nin Küba'ya yönelik politikaları nedeniyle dikkatli olmalarını istedi.

Petro'dan görevi devralmaya hazırlanan Espriella, Küba ile ilişkileri kesecek

Cumhurbaşkanı Petro'nun Küba ziyaretinin, 7 Ağustos'ta görevi devralacak seçilmiş sağcı Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella'nın Küba ile diplomatik ilişkileri keseceğini ve Kolombiya'nın Havana Büyükelçiliğini kapatacağını açıklamasının ardından planlanması dikkati çekmişti.