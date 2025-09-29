Petro'dan Ortak Ordu Çağrısı - Son Dakika
Petro'dan Ortak Ordu Çağrısı

29.09.2025 08:15
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro, Filistin'in özgürleşmesi için ortak ordu kurulmasını talep etti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi amacıyla Gazze'deki soykırıma karşı çıkan ülkelerin desteğiyle ortak ordu kurulması çağrısında bulundu. ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamada bulunan Petro, Filistin'in özgürleştirilmesi için ortak ordu kurulması talebini bir kez daha yineledi.
Cumhurbaşkanı Petro, "ABD ordusu, uluslararası adalet kararlarını destekleyecek kapasitede değilse o zaman Filistin'i özgürleştirecek bir ordu kurmak, Birleşmiş Milletlerin (BM) görevidir. Hükümetlerden ve ordulardan demokrasiyi savunmalarını istemek meşrudur." ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN DEVLETİ KURULMALIDIR"

Petro, 24 Eylül'de BM 80. Genel Kurulundaki konuşmasında da "Dünya milletlerini ve halklarını, her şeyden önce insanlık adına ordularını ve silahlarını birleştirmeye davet ediyorum. Filistin Devleti kurulmalıdır." çağrısında bulunmuştu.
Gustavo Petro ile Pink Floyd'un kurucularından İngiliz müzisyen Roger Waters, 27 Eylül'de Times Meydanı'nda gerçekleştirilen Filistin'e destek, İsrail'i protesto eylemine katılmıştı.

Petro, "Gazze'de olanlar, kelimenin tam anlamıyla soykırımdır. Bunun başka türlü izahı yok. Amaç, Filistin halkını yok etmektir." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

