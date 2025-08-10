Pezeşkiyan'dan Zengezur Açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Zengezur Koridoru'yla ilgili gelişmelerin abartıldığı gibi olmadığını tüm tarafların İran'ın taleplerini dikkate aldığını söyledi.

Entekhab haber sitesine göre, Pezeşkiyan kabine toplantısı sonrası, ABD'nin ev sahipliğinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan ortak barış deklarasyonunu hakkında konuştu.

Pezeşkiyan, "Zengezur Koridoru, haberlerde abartıldığı gibi bir şey değil. İran'ın Zengezur güzergahıyla ilgili talepleri tüm taraflarca dikkate alındı." dedi.

Koridor çerçevesinde, toprak bütünlüğü ilkesine bağlılık ve İran'ın Avrupa'ya olan yolunun kapanmaması gibi hususların da yer aldığını dile getiren Pezeşkiyan, "Bizim asıl endişemiz, bu koridoru bir Amerikan şirketinin işletmek istemesidir." ifadelerini kullandı.

Barış için ortak deklarasyon

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 8 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da gerçekleşen üçlü zirvenin ardından ortak deklarasyona imza atmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ortak deklarasyon "bölgede kalıcı barışın sağlanması için önemli bir adım" şeklinde nitelendirilmiş ancak "istikrarı bozabilecek dış müdahale yönünden endişe verici" olarak değerlendirilmişti.

İran lideri Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, dün yaptığı açıklamada, ülkesinin söz konusu projenin gerçekleşmesine izin vermeyeceğini söylemişti.