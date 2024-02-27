Yargıtay, sahte rapor düzenleyerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı - Son Dakika
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Yargıtay, sahte rapor düzenleyerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, işe gitmemek için photoshopla kendisine sahte rapor düzenleyen kişiye, 'resmi belgede sahtecilik' suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezasını onadı. Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan kişi, ameliyat sonrası düzenlenen istirahat raporunu photoshop programıyla değiştirerek sahte rapor oluşturdu. Daire, sanığın eylemini sabit görerek verilen cezayı onayladı.

27.02.2024 11:10  Güncelleme: 12:05
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Ameliyat sonrası 30 günlük rapor alan kişi, süre dolunca belge üzerinde photoshop programıyla oynamalar yaparak 20 günlük sahte rapor hazırladı. Yargıtay tarafından "resmi belgede sahtecilik" suçundan verilen 2 yıl 1 ay hapis cezası hukuka uygun bulundu.

Yargıtay, photoshopla rapor düzenleyip işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı

20 GÜNLÜK SAHTE RAPOR OLUŞTURDU

Dairenin kararına göre, Kırıkkale'de acil tıp teknisyeni olarak görev yapan bir kişi, ameliyatı sonrası kendisine düzenlenen 30 gün istirahat raporunun ardından, işe gitmemek için belge üzerinde photoshop programını kullanarak tarih değişikliği yaptı ve 20 günlük sahte rapor oluşturdu.

Devam eden süreçte de muayenesi sonrası kendisine verilen 1 günlük raporun ardından 6 günlük sahte rapor, bir özel hastaneden aldığı 10 günlük rapordan sonra da yine photoshop programını kullanarak 20 günlük rapor düzenledi.

Yargıtay, photoshopla rapor düzenleyip işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Arşiv

SAHTE RAPORLAR İÇİN SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu şekilde düzenlediği raporları çalıştığı kuruma sunan ve işe gitmeyen kişinin raporlarının sahte olduğunun anlaşılması üzerine hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Soruşturma sonucu hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kamu davası açılan kişi, Sulakyurt Asliye Ceza Mahkemesince 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay, photoshopla rapor düzenleyip işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı

İTİRAZI İNCELEYEN YARGITAY, VERİLEN CEZAYI ONADI

Karar üzerine, sanık avukatı, "düzenlenen belgelerin aldatıcılık niteliğinde olmadığını ve sahtecilik suçunun unsurlarının oluşmadığını" savunarak, yerel mahkeme kararını temyiz etti.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun yapıldığına hükmetti. Daire, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin sabit olduğunu belirterek, verilen cezayı onadı.

Yargıtay, photoshopla rapor düzenleyip işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Yargıtay, sahte rapor düzenleyerek işe gitmeyen kişiye verilen cezayı onadı
Kaynak: AA

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