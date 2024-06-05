Pilot Albay Gökhan Özen'in Cenazesi Eskişehir'de Defnedildi - Son Dakika
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Pilot Albay Gökhan Özen'in Cenazesi Eskişehir'de Defnedildi

Pilot Albay Gökhan Özen\'in Cenazesi Eskişehir\'de Defnedildi

Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi. Özen'in cenazesi, Reşadiye Camisi'nde düzenlenen törenin ardından Hava Şehitliği'ne defnedildi. Törene, şehidin yakınları ve birçok yetkili katıldı.

05.06.2024 18:46
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Kayseri'de eğitim uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Pilot Albay Gökhan Özen'in (48) cenazesi, memleketi Eskişehir'de toprağa verildi.

Özen'in Türk bayrağına sarılı tabutu, Yunus Emre Devlet Hastanesi morgundan alınarak törenin yapılacağı Reşadiye Camisi'ne getirildi.

Eskişehir Valiliği tarafından tören alanında taziye çadırı kuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, şehit ailesi ve yakınlarının yanından ayrılmadı.

Özen'in babası Mehmet Yüksel Özen, kız kardeşi Zeynep Çarkçı, şehidin eşi Şeyma Özen ile 9 yaşındaki kızı İpek Özen cenaze namazı öncesi tabutun başında gözyaşı döktü. Bu sırada şehidin kızı İpek, babasının fotoğrafını öptü.

Şehidin Ankara Etimesgut 11. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığında görevli ağabeyi Pilot Kıdemli Albay Muharrem Özen de kardeşinin naaşı önünde asker selamı verdi. Özen'in silah arkadaşları ve pilot öğrencileri de şehidi asker selamıyla uğurladı.

Cenaze namazının ardından top arabasına konulan şehidin cenazesi, Vişnelik Mahallesi'ndeki Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin yakınları ile Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Fatih Dönmez ve Nebi Hatipoğlu, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve İbrahim Arslan, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Eskişehir Garnizon Komutanı Orgeneral İsmail Güneykaya, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Pilot Albay Gökhan Özen'in Cenazesi Eskişehir'de Defnedildi - Son Dakika

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