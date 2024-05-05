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Pınarbaşı'nda seçimler yeniden yapılacak

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31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li adayın kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde MHP'li yetkililerin itirazı sonucu iptal edilen ve 2 Haziran'da tekrarlanacak seçim için CHP'liler çalışmalara başladı.

05.05.2024 12:14  Güncelleme: 12:17
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(ANKARA) - 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'li adayın kazandığı Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde MHP'li yetkililerin itirazı sonucu iptal edilen ve 2 Haziran'da tekrarlanacak seçim için CHP'liler çalışmalara başladı. CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, "Halkımızın bize olan güveninin farkındayız. 2 Haziran günü Pınarbaşı'na baharı tekrar getireceğiz" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. MHP'liler mühürsüz oy torbaları kullanıldığı iddiasıyla seçimin iptal edilmesi için Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu'na başvurmuştu. Başvuruyu değerlendiren İlçe Seçim Kurulu, seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. CHP'nin, Pınarbaşı'nda seçimlerin tekrarlanması kararına itirazı, Kayseri İl Seçim Kurulu'nca reddedilmiş, CHP "belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimlerinin iptali ve yenilenmesi yönündeki kararların kaldırılması" talebiyle YSK'ya başvuruda bulunmuştu. Kurul, partinin itirazını reddetmişti. Bu nedenle Pınarbaşı'nda 2 Haziran Pazar günü seçimler yenilenecek.

"HALKIMIZIN BİZE OLAN GÜVENİNİN FARKINDAYIZ. 2 HAZİRAN GÜNÜ PINARBAŞI'YA BAHARI TEKRAR GETİRECEĞİZ"

CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, CHP Pınarbaşı Belediye Başkan adayı Deniz Yağan ve CHP Pınarbaşı İlçe Başkanı Eser Çetinkaya ile seçim çalışmalarına devam ediyor. İlçe merkezinde esnafı ziyaret eden ve yurttaşlarla görüşen milletvekili Genç ve beraberindekiler, Demirciören, Söğütlü, Aygörmez, Devederesi, Akören, Kuşçular, Panlı, Tözgün, Hassa, Yağlıpınar, Tersakan, İnliören, Cinliören mahallelerine de ziyaretlerde bulunarak yurttaşlarla görüştü. Genç, X hesabından yaptığı paylaşımda yurttaşların hizmet ve sosyal belediyecilik istediğini belirterek, "Halkımızın bize olan güveninin farkındayız. 2 Haziran günü Pınarbaşı'ya baharı tekrar getireceğiz." açıklamasını yaptı.

Pınarbaşı\'nda seçimler yeniden yapılacak
Kaynak: ANKA

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