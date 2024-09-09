Şehit Üsteğmen Ayar\'ın Cenazesi Trabzon\'a Getirildi

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CENAZESİ TRABZON'A GETİRİLDİ

Irak'ın kuzeyinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın (29) cenazesi, askeri uçakla Şırnak'tan Trabzon Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen karşılama törenine şehidin babası Ali Yılmaz ile annesi Havva Ayar, ağabeyi Yüzbaşı Hasan Kürşat Ayar, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu, İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile askerler katıldı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, omuzlarda ambulansa taşındı. Şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın cenazesi, morga götürüldü.

Şehit Ayar'ın cenazesi, yarın ikindi vakti kılınacak namazın ardından Köprübaşı ilçesinde toprağa verilecek.

Selçuk BAŞAR-Efnan DEMİREREN/TRABZON,