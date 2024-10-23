PKK/KCK\'nın Rusya Yapılanması Ele Geçirildi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü PKK/KCK'nın Rusya yapılanmasında faaliyet gösteren terörist Barı Iusubov yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre Iusubov'un, Rusya, Kazakistan ve Ermenistan ile örgütün Irak'taki Mahmur Kampı'nda terör örgütü PKK/KCK adına propaganda faaliyetlerinde rol aldığı tespit edildi.
Iusubov'un, örgütün üst düzey mensuplarıyla yakın teması bulunduğu ve eylemlerde yer aldığı belirlendi.
2020'den beri MİT'in takibinde olan Barı Iusubov, MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla Türkiye'de yakalandı.
Sevk edildiği adli makamlarca tutuklanan Iusubov, cezaevine gönderildi.
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