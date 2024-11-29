PKK/KCK Operasyonunda 21 Gözaltı - Son Dakika
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PKK/KCK Operasyonunda 21 Gözaltı

PKK/KCK Operasyonunda 21 Gözaltı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda 21 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi, sorguları sürüyor.

29.11.2024 11:47
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Eskişehir merkezli 8 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 11'i, adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında başka illerde yakalanarak Eskişehir'e getirilen 11 şüphelinin, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen zanlıların savcılıktaki sorguları sürüyor.

Gözaltına alınan diğer şüphelilerin sorgularının ise 9'unun Diyarbakır'dan, birinin Adıyaman'dan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla yapılacağı öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde KCK yürütme konseyi ideolojik alan merkezinde bulunan basın komitesi yapılanması içinde terör örgütünün amacı ve ideolojisi doğrultusunda yayın yapan basın yayın organlarına ve buralarda örgütsel faaliyet yürüten şüphelilerin yakalanmasına yönelik soruşturma başlatılmıştı.

Polisin Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Adıyaman, Antalya, Batman ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı yaptığı baskınlarda 21 zanlı gözaltına alınmış, çok sayıda örgütsel kitap, doküman ve dijital materyale el konulmuştu.

Kaynak: AA

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