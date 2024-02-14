PKK/KCK üyesi Suriye'den kaçan terörist teslim alındı - Son Dakika
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PKK/KCK üyesi Suriye'den kaçan terörist teslim alındı

PKK/KCK üyesi Suriye\'den kaçan terörist teslim alındı

Şırnak'ta jandarmanın ikna timinin çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet yürüttüğü Suriye'nin Kamışlı kentinden kaçan H.B., Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi asayiş birimince Habur Sınır Kapısı'na getirilerek teslim alındı. H.B. işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu.

14.02.2024 10:04
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ŞIRNAK'ta jandarmanın ikna timinin çalışmasıyla terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyet yürüttüğü Suriye'nin Kamışlı kentinden kaçan H.B. (33), Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi asayiş birimince Habur Sınır Kapısı'na getirilerek teslim alındı. H.B. işlemlerinin ardından ailesiyle buluşturuldu.

Suriye'nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/KCK içerisinde faaliyet yürüten H.B., Şırnak İI Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü İkna Süreçleri Uzmanı (İSU) ekibinin yaptığı görüşmeler sonucunda teslim olmaya karar verdi. Örgütün barınma alanından kaçan H.B.'nin, daha önceden iletişime geçilen Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin asayiş birimi KDP'ye teslim olması sağlandı. H.B., oradaki işlemlerinin ardından Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na getirildi. H.B., İSU ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınarak Şırnak'a getirildi. H.B. buradaki işlemlerinin ardından babası ve kardeşiyle buluşturuldu. Duygu dolu anların yaşandığı buluşmada H.B., babasının elini öperek sarıldı.

Kaynak: DHA

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