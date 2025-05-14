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PKK'nın Feshi ve Terörsüz Türkiye

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Milli Eğitim Bakanı Tekin, terörsüz Türkiye hedefinin başarıyla ulaşıldığını açıkladı.

14.05.2025 16:05
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(TBMM) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, PKK terör örgütünün fesih kararına ilişkin, "Yaklaşık 23 yıllık mücadelenin bir sonucu olarak 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaştık ve ben emeği geçen hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, hem silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize saygılarımı sunuyorum. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye'yi her açıdan çok daha iyi günler bekliyor" dedi.

Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Tekin, PKK terör örgütünün kendini feshetme ve silahlı mücadeleyi sona erdirme kararına ilişkin şunları söyledi:

"Önce şunu söyleyim, başarı diye tanımladığımız şey, son 1-1,5 yıla hasredilecek bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 tarihinden sonra ilk icraatının ne olduğunu hatırlamaya çalışın. İlk yaptığımız şey, bölge insanının en büyük sıkıntılarından biri olan OHAL rejiminin kaldırılmasıydı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız başından beri bu sorunun çözümünü güvenlik perspektifinden değil, kardeşlik perspektifinden, temel hak ve hürriyetler perspektifinden ve demokrasi perspektifinden yürüttü.

Bugüne kadar bu konuda atılan adımların doğal bir sonucu, terör örgütlerinin artık bu konuda söyleyecek hiçbir sözü kalmadı. Aynı şekilde, silahlı kuvvetlerimiz ve güvenlik güçlerimiz bu konuda çok ciddi bir mücadele yürüttüler.

"Bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı"

O yıllarda neyi tartışıyorduk? Ahmet Kaya'nın Kürtçe şarkı söyleyip söylememesini tartışıyorduk. AK Parti iktidarı ile beraber, Kültür Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, kamu kurumları bunu demokratik bir insan hakkı olarak kabul etti. Bu konuda adımlar atıldı. Milli Eğitim Bakanlığında Kürtçe kurslar açıldı, Kürtçe dersler açıldı, seçmeli dersler açıldı, öğretmen atamaları yapıldı. Kültür Bakanlığı, Kürtçe entelektüel sanat eserleri yayınladı, Kürtçe tiyatrolar yayınlandı. Bu konuda atılması gereken her türlü adım atıldı.

"Bundan sonra Türkiye'yi her açıdan çok daha iyi günler bekliyor"

O yıllarda 150 bine yakın vatandaşımız köylerinden zorla uzaklaştırılmıştı. AK Parti'nin iktidara geldikten sonra yaptığı ilk icraatlarından biri buydu. Dolayısıyla yaklaşık 23 yıllık mücadelenin bir sonucu olarak 'terörsüz Türkiye' hedefine ulaştık ve ben emeği geçen hem Sayın Cumhurbaşkanımıza, hem MHP lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye, hem silahlı kuvvetlerimize ve güvenlik güçlerimize saygılarımı sunuyorum. Bize düşen bunu devam ettirmek. Bundan sonra Türkiye'yi her açıdan çok daha iyi günler bekliyor."

Kaynak: ANKA

Milli Eğitim Bakanı, Yusuf Tekin, Politika, Güvenlik, Türkiye, Kültür, Eğitim, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

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