PKK'nın Fesih Kongresi Tarihi Dönem

(ADIYAMAN) - DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın fesih kongresi açıklamasına ilişkin "Bence başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve bu sürece bir katkı anlamında anlaşılmalıdır. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Ben bugünkü açıklamayı açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum" dedi.

Geçtiğimiz günlerde yaşamını yitiren TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder'in Adıyaman'daki taziye evinde konuşan İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Önder'e bir kez daha Allah'tan rahmet dilediğini belirtti.

"Bugünkü açıklamayı açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum"

Bugün PKK'nın fesih kongresini 5-7 Mayıs arasında topladığını duyurduğu açıklamasını da değerlendiren Buldan, şunları kaydetti:

"PKK'nın yaptığı açıklama doğrultusunda kongresini topladığını ama detaylı açıklamaları önümüzdeki günlerde yapacağını duyurdular. Bu tabii ki önemli bir gelişmeydi. Bence başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve bu sürece bir katkı anlamında anlaşılmalıdır. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek artık. Türkiye istediği o barış sürecine, demokratikleşme sürecine elbette ki bundan sonra çok daha hazırlıklı ve çok daha farklı bir şeyle girecek. Ben bugünkü açıklamayı açıkçası tarihi bir dönem, tarihsel bir dönem olarak değerlendiriyorum. Ancak bugünü Sırrı Süreyya Önder'in görmesini çok arzu ederdim. Emeği çok büyük arkadaşımın, yoldaşımın. Bugünü göremedi ama bu emeğini asla Türkiye halkları unutmayacak. Bizce bu barışı ona elbette ki armağan edeceğiz. Böyle söyleyeyim."

"Zor bir kongre toplantısı oldu"

Bir gazetecinin "Bundan sonraki süreç nasıl ilerleyecek? Sizin beklentileriniz nedir? Belli bir süre sonra detayların netleşeceği söylendi, bu takvim belli mi" sorusuna ise Buldan, şu yanıtı verdi:

"Henüz takvim belli değil. Zor bir kongre toplantısı oldu. Biliyorsunuz PKK'nin kongreyi toplaması öyle çok kolay bir şey değil. Günlerdir beklediğimiz bir şey. Hatta tarihte belirtilmiş 5 ve 7 Mayıs tarihlerinde toplantıyı yapmışlar. Açıklamada öyle söyleniyor. Zor olan bir şey gerçekleşti.

"Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz"

Tarihi bir şey gerçekleşti. Ne zaman detaylı bir açıklama yapılacağına dair elimizde net bir şey yok. Fakat şimdi sıra elbette ki demokratikleşme alanında adımların atılması. Bu çok önemli elbette ki. Biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için de mücadelemize elbette ki devam edeceğiz."

" İtalya'daki trafik kazasını bir suikast olarak değerlendirmeyi uygun bulmuyorum"

Kolay bir şey olmadığını herkesin bildiğini belirten Buldan, şunları söyledi:

"Yıllardır verilen bir emek var bu alanda. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Şimdi herkes Türkiye'nin geleceğine odaklansın. Atılacak olan adımlar elbette ki Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır. Buna da yürekten inanıyoruz."

Roma'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili bir soru üzerine de Buldan, "Suikast olarak değerlendirmiyorum. Bir trafik kazası geçirdim. Konferans için gitmiştim İtalya'ya ve bu trafik kazasında bir suikast olarak değerlendirmeyi de uygun bulmuyorum" dedi.