PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

PKK\'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik 2 şüpheli tespit edildi. Ayrıca, başka bir soruşturma kapsamında 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiği belirlendi. Emniyet güçleri, eş zamanlı operasyon düzenleyerek 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

13.02.2024 10:27  Güncelleme: 10:31
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Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında yer aldıkları ve örgüt içinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettikleri iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması DGH'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 2 şüphelinin bu yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği belirlendi.

Başka bir soruşturma kapsamında da 5 şüphelinin terör örgütü PKK/KCK içerisinde araç kundaklama faaliyetlerini organize ettiğini değerlendiren savcılık, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verdi.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 7 şüpheliyi yakaladı.

Kaynak: AA

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