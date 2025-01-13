PKK/YPG, Aynularab'da İşgali Güçlendiriyor - Son Dakika
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PKK/YPG, Aynularab'da İşgali Güçlendiriyor

PKK/YPG, Irak ve İran'dan 1300 yandaşı Suriye'ye sokarak Aynularab'daki işgalini güçlendiriyor.

13.01.2025 20:48
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Terör örgütü PKK/ YPG, Irak ve İran'dan getirdiği yandaşlarına Aynularab'daki (Kobani) işgalini tahkim etmek için silahlı eğitim veriyor.

AA'nın Haseke ve Kamışlı'daki yerel kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, terör örgütü, 3 Ocak'tan itibaren İran ve Irak'ta topladığı yandaşlarından 1300 erkek ve kadını Suriye'ye soktu.

Örgüt, Türkiye'nin olası askeri harekatına karşı Aynularab'daki işgali güçlendirmek için Suriye topraklarına taşıdığı yandaşları, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçesinde topluyor.

Teröristler, söz konusu yerlerde toplanan yandaşlarını Rakka ve Deyrizor'da silahlı eğitimler verdikleri kamplarına taşıyor.

Suriye topraklarının üçte birini işgali süren PKK/YPG, Irak'ın kuzeyinden Suriye'nin kuzeydoğusuna ulaşan lojistik hatla terörist unsurların geçişini sağlıyor.

Suriye'deki yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiği mesajları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Bizim onlara (PKK/YPG'ye) verdiğimiz ültimatom ortada. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de. Uluslararası terörist savaşçı niteliği taşıyan, Türkiye'den, İran'dan, Irak'tan gelmişlerin (Suriye'yi) behemehal terk etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşar Vekili John Bass da Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladıklarını ve Suriye'de bulunan yabancı teröristlerin ülkeyi terk etmesi gerektiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel PKK/YPG, Aynularab'da İşgali Güçlendiriyor - Son Dakika

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