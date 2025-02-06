Terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancılarla Halep'te 2 ayda en az 65 kişiyi öldürdü - Son Dakika
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Terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancılarla Halep'te 2 ayda en az 65 kişiyi öldürdü

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Suriye İnsan Hakları Ağı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Halep'te keskin nişancı ateşiyle 2 ayda en az 65 sivili öldürdüğünü bildirdi. Yapılan açıklamada söz konusu keskin nişancı saldırılarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğuna vurgu yapıldı.

06.02.2025 15:18  Güncelleme: 16:05
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Suriye İnsan Hakları Ağı'ndan (SNHR) yapılan açıklamaya göre, devrik Baas rejimi güçlerinin Halep il merkezinden çekilmesiyle birlikte, SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG, işgal ettiği Eşreffiye ve Şeyh Maksud mahallerinin çevresindeki bazı noktalara keskin nişancılar yerleştirdi.

SURİYE KIZILAY'INI DA HEDEF ALDILAR

Keskin nişancıların 30 Kasım 2024-30 Ocak 2025'teki saldırılarında en az 65 sivil yaşamını yitirdi. Teröristler, keskin nişancılar tarafından öldürülenlerin cenazelerini almak için bölgeye intikal eden Suriye Kızılay'ı ve Sivil Savunma ekiplerini de hedef aldı.

Terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancılarla Halep'te 2 ayda en az 65 kişiyi öldürdü

"ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUKUN İHLALİ"

SNHR, terör örgütü tarafından Halep'te düzenlenen söz konusu keskin nişancı saldırılarının uluslararası insancıl hukukun ciddi ihlali olduğunu ve insan haklarını koruma adına bir dizi temel ilkenin açıkça çiğnenmesi anlamına geldiğini vurguladı.

Terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancılarla Halep\'te 2 ayda en az 65 kişiyi öldürdü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancılarla Halep'te 2 ayda en az 65 kişiyi öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ismail Kaya:
    aha bir bahane bulduk?????? 17 8 Yanıtla
    kahraman yoldaş:
    bu haberın yalan olduguna yemın edebılırım ama kanıtlayamam nıye vuruyor nedıye vuruyor dıye sorarlar adama 0 0
  • Eyup Orhan:
    ABD uşakları pkk illetinden kurtulmadı millet 14 10 Yanıtla
  • Emin çetiner:
    Mit uyuma keskine keskin 15 7 Yanıtla
    Esentepe:
    tamam abi . iyiki söyledin!!! 0 0
  • Sefer tolun:
    ARTIK BARIŞ GELMESİ LAZIM BU ÜLKEYE BİRLİKTE GÜÇ DOĞAR ŞAYET BİRLİKTE HAREKET EDERSEK BİRBİRİMİZE DESTEK OLURSAK HİÇ BİR GÜÇ BUDÜNYADA BİZİMLE BAŞA ÇIKAMAZ ARTIK BİTLİK BERABERLİK ZAMANI ÇOKTAN GELMİŞTİR ZALİMLERE KARŞI DİK DURACAĞIZ BİR OLACAĞIZ BERABER OLACAĞIZ KARDEŞ OLACAĞIZ ALLAHIN YARDIMI İLE ZALİMLETİ ETRAFIMIZDA KOVALİYACAĞIZ GÜZEL GÜNLER BİZİM OLACAK ENGÜÇLÜ BİZ OLACAĞIZ ÜLKEMİZ OLACAK MİLETİMİZ OLACAK.. 14 3 Yanıtla
  • Murat Avci:
    o keskin nişancı ları bulmalı ve imha etmeli 1 1 Yanıtla
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