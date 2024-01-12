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PKK/YPG'ye ait sağlık merkezinde faaliyet yürüten şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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PKK/YPG'ye ait sağlık merkezinde faaliyet yürüten şüpheliler yakalandı

Mersin'de, Suriye'nin Kamışlı bölgesinde PKK/YPG'ye ait sözde sağlık merkezinde faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye dönen 2 şüpheli, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tutuklandı.

PKK/YPG\'ye ait sağlık merkezinde faaliyet yürüten şüpheliler yakalandı
12.01.2024 - 10:30,  Güncelleme: 10:31
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MERSİN'de Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan PKK/ YPG'ye ait sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye dönen 2 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/YPG silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; terör örgütünün Suriye'nin Kamışlı bölgesinde bulunan sözde sağlık merkezinde bir dönem örgüt adına faaliyet yürüttükten sonra Türkiye'ye gelen 2 şüpheli tespit edildi. Örgüt üyelerini yakalamak amacıyla Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramada, ekipler çok sayıda materyale ve dokümana incelenmek üzere el koydu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: PKK/YPG'ye ait sağlık merkezinde faaliyet yürüten şüpheliler yakalandı - Son Dakika
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