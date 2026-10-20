Polis, Columbus'ta bir kişinin öldüğü saldırının camiye yönelik olmadığını açıkladı - Son Dakika
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Polis, Columbus'ta bir kişinin öldüğü saldırının camiye yönelik olmadığını açıkladı

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ABD'nin Ohio eyaletindeki Columbus kentinde bir etkinlik sırasında düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti. Polis, olayın camiye veya Müslümanlara yönelik olmadığını, dini bir temele dayanmadığını ancak Al Rahma Camii yakınlarında meydana geldiğini açıkladı.

NEW ABD'nin Ohio eyaletinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırının camiye yönelik olmadığı ancak cami yakınlarında meydana geldiği bildirildi.

Columbus bölgesindeki saldırıya ilişkin yerel polis tarafından yapılan açıklamada, olayın "dini bir temele dayanmadığı" belirtildi.

Polis, Columbus kentinde meydana gelen silahlı saldırının camiye veya Müslümanlara yönelik olmadığını ancak Al Rahma Camii yakınlarında gerçekleştiğini ifade etti.

Columbus polisinden bir yetkili, söz konusu bölgede düzenlenen bir etkinlik sırasında meydana gelen saldırıda bir kişinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Polis memuru James Fuqua, "Şunu da açıkça belirtmek isteriz ki yaşanan olay camiye yönelik bir saldırı değildi. Olayın dini bir temele dayandığına veya caminin özellikle hedef alındığına dair elimizde herhangi bir bulgu bulunmuyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce, Columbus Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) tarafından ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "ATF Columbus Saha Birimi özel ajanları, Columbus, Ohio'da Albert Caddesi'nin 2200 numaralı bloğunda bulunan bir camide meydana gelen silahlı saldırı ihbarına müdahale ediyor." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA
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