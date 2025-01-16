Polis İntiharları Üzerine Eleştiriler - Son Dakika
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Polis İntiharları Üzerine Eleştiriler

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İYİ Parti’den Selçuk Türkoğlu, bu yıl 8 polisin intihar ettiğini vurgulayarak gerekli araştırmaları talep etti.

16.01.2025 15:30
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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bu yılın ilk 15 gününde sekiz polisin intihar ettiğini belirterek "Bu intiharların nedenlerinin araştırılmasını neden istemiyorsunuz? Böyle devam ettiğiniz takdirde, bu canların, bu canların yanmasıyla birlikte canları yanan bütün ailelerin, sevdiklerinin vebali sizin boynunuzda olacaktır" dedi.

Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer, ANKA Haber Ajansı'na, geçen yıl 70, bu yılın ilk on beş gününde ise sekiz polisin intihar ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, konuyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Türkoğlu, şöyle konuştu:

"Polisimiz de maalesef Türkiye gibi sahipsiz. Geçtiğimiz yıl 70 polisimiz canına kıymıştı. Bu yıl ise yılın ilk 2 haftasında sekiz polisimiz intihar etti. Her gün can veren polislerimizin feryadını neden duymuyorsunuz? Bundan önce defaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuyla alakalı verilen araştırma önergelerini Cumhur İttifakı olarak sürekli reddettiniz. Bir taraftan bu intiharlar devam ederken buradan Sayın İçişleri Bakanı'na, Emniyet Genel Müdürü'ne sesleniyorum: Polislerimiz durduk yere mi intihar ediyor? Mobbing var, baskı var, ağır çalışma şartları var... Bu şartların düzeltilmesi ve bu intiharların nedenlerinin araştırılmasını neden istemiyorsunuz? Böyle devam ettiğiniz takdirde, bu canların, bu canların yanmasıyla birlikte canları yanan bütün ailelerin, sevdiklerinin vebali sizin boynunuzda olacaktır."

Polis İntiharları Üzerine Eleştiriler
Kaynak: ANKA

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