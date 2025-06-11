KOCAELİ'de kendisini polis olarak tanıtıp 950 bin TL'lik dolandırıcılık yapan M.Ö., tutuklandı.
Kocaeli'nin İzmit ve Gebze ilçesinde vatandaşları telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan ve bu yöntemle mağdurlardan toplam 950 bin TL değerinde ziynet eşyası dolandırıcılığı yaptığı tespit edilen M.Ö. isimli şahıs İstanbul'da polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
M.Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Son Dakika › Güncel › Polis Kılığındaki Dolandırıcı Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?