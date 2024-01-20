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Polis memuru Akıllı, memleketinde toprağa verildi - Son Dakika
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Polis memuru Akıllı, memleketinde toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Fatma Akın Akıllı, memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde defnedildi. Akıllı, Fransa'da görevli olduğu Interpol Genel Sekreterliği'nden geçici görevle Gana'ya gönderildiği sırada böcek ısırması sonucu rahatsızlanmış ve Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alınmıştı. Cenaze törenine, Akıllı'nın yakınları, Karabük Valisi, AK Parti Karabük Milletvekilleri ve Interpol yetkilileri katıldı. Akıllı'nın naaşı öğle namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Polis memuru Akıllı, memleketinde toprağa verildi
20.01.2024 - 20:34,
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Polis memuru Akıllı, memleketinde toprağa verildi

KARABÜK - Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Fatma Akın Akıllı memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde toprağa verildi.

Akıllı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü kadrosunda bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde Bulunan İnterpol Genel Sekreterliğinde görevli iken geçici görevlendirme ile 1 yıl önce Gana'ya gönderildi. Burada görev sırasında böcek ısırması sonrası rahatsızlanan Akıllı, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin 19'uncu günde hayatını kaybeden polis memuru memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Akıllı için Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akıllı'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İnterpol Başkanı Ahmed Başer Al-Raisi, İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtorla, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat, Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın, İnterpol Genel Sekreterliğinde görevli Fransız heyetin yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akıllı'nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: İHA
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Safranbolu, Karabük, Ankara, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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